Mercedes-baas weerlegt Leclerc-geruchten: "Gaan 100% voor Hamilton"

Vorig weekend ging tijdens GP van Azerbeidzjan het gerucht rond dat Charles Leclerc Lewis Hamilton zou kunnen opvolgen bij Mercedes.

"Ik denk dat hij 100% trouw is aan zijn contract bij Ferrari en aan zijn contract", stelt Toto Wolff. "Net als wij 100% van plan zijn om de pen op papier te zetten met Lewis."

"Niemand twijfelt aan de capaciteiten van Charles, hij is een goeie kerel. De enige keer dat ik met praatte was toen ik hem in Melbourne vroeg welke gate we moesten hebben voor het vliegtuig, meer niet."