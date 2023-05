WK Judo: Toma Nikiforov laatste Belg op medaillejacht in -100kg

Met zijn 20 jaar is de Duitser George Udsilauri nog erg jong voor iemand die al meedraait in de klasse tot 100 kilogram.

08 uur 21. Eerste horde: jonge Duitser Udsilauri. Met zijn 20 jaar is de Duitser George Udsilauri nog erg jong voor iemand die al meedraait in de klasse tot 100 kilogram. Toma Nikiforov kwam Udsilauri nog nooit tegen op competitie en de Duitser kan ook nog geen enkele medaille voorleggen op een groot toernooi. Als nummer 12 van de wereld lijkt hij een haalbare kaart voor onze landgenoot. Kan Toma Nikiforov zich plaatsen voor de tweede ronde? .

Omdat we in de zwaardere gewichtsklassen terechtkomen, tekenen minder deelnemers present dan tijdens de voorgaande dagen. Om een te grote pauze tussen het ochtendprogramma en het finaleblok te vermijden, beginnen de judoka's er vandaag dus wat later aan.

08 uur 19. Kampen vanaf 10.30 uur Belgische tijd. Omdat we in de zwaardere gewichtsklassen terechtkomen, tekenen minder deelnemers present dan tijdens de voorgaande dagen. Om een te grote pauze tussen het ochtendprogramma en het finaleblok te vermijden, beginnen de judoka's er vandaag dus wat later aan. Toma Nikiforov mag straks aantreden in de vijfde kamp op mat 1. .

08 uur 15. Als zijn enkel het houdt en hij zich goed voelt, zit er een medaille in. Dirk Van Tichelt over Nikiforov.

08 uur 07. Is Toma Nikiforov topfit? Toma Nikiforov liep de afgelopen dagen met een brede glimlach rond in de judohal van Doha. De Belg liet weten dat hij er erg naar uit keek om op de mat te staan. De altijd goedgemutste Nikiforov is een judoka die altijd kan verrassen. Hij heeft een waaier van flitsende technieken in zijn arsenaal, maar de laatste jaren kon hij dat moeilijk vertalen in ereplaatsen. Zijn laatste medaille dateert van februari 2022, toen hij de Grand Slam van Parijs won. Geplaagd door blessures moest hij in zijn laatste drie toernooien vrede nemen met een vijfde plaats. Hij liet de Grand Slam van Antalya aan zich voorbijgaan door een enkelblessure en koos voor een stevige stage in Japan. De vraag is of hij vandaag zonder kwaaltjes op de tatami kan stappen. .