WK judo: Matthias Casse staat weer in finale en treft opnieuw zijn grote rivaal uit Georgië

Een onderonsje tussen twee ex-wereldkampioenenen in de halve finale. Sagi Muki (IJF-16) was lang een van dé te kloppen mannen in de categorie tot 81 kilogram, maar de laatste jaren presteerde de Israeliër onder de verwachtingen. Maar met winst in de Grand Slam van Tel Aviv in februari van dit jaar, heeft Muki bewezen dat hij nog steeds weet wat judo is.

Met in totaal 9 Grand Slam-medailles, waarvan 5 gouden, heeft de nummer 16 van de wereld een aardig palmares. Maar op een WK lukte het nog maar 1 keer om op het podium te staan. Al was het toen, in 2019, wel meteen goud. De andere finalist in dat jaar? Jawel, Matthias Casse.



Later dat jaar stonden beide topjudoka's voor het laatst tegenover elkaar, met winst voor Casse. Kan hij dat drie jaar later opnieuw? De inzet is niet min: een plaats in de finale en al minstens zilver op dit WK.