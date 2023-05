WK judo: Matthias Casse gaat vandaag op zoek naar tweede wereldtitel

Makkelijk wordt dit WK uiteraard niet, maar Matthias Casse (IJF-2) kan de échte kleppers pas vrij laat in het toernooi tegenkomen. Dankzij zijn gunstige ranking is Casse in de eerste ronde vrij. De Italiaan Antonio Esposito (IJF-21) wordt hoogstwaarschijnlijk zijn eerste tegenstander. Zeker een haalbare kaart, maar Esposito heeft al bewezen een taaie klant te zijn. Verder is de op papier lastigste judoka uit zijn poule de Hongaar Attila Ungari. Die staat zevende op de wereld. Kleppers zoals Saeid Mollaei (IJF-3), Francois Gauthier Drapeau (IJF-10) en Sagi Muki (IJF-16) zijn mogelijke tegenstanders in de halve finale. Regerend wereldkampioen Tato Grigalashvili (IJF-1), de Japanner Takanori Nagase (IJF-11) of de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF-5) kan Casse pas tegenkomen in de finale. Als Matthias Casse een goede dag heeft, ligt de weg naar de halve finales open, maar in judo bepalen details altijd de uitkomst van een toernooi.

08 uur . Matthias Casse doet vandaag een gooi naar de wereldtitel. Een koninklijke dag is aangebroken in Doha op het WK judo. Niet alleen omdat onze landgenoot Matthias Casse voor de tweede keer wereldkampioen probeert te worden, ook omdat de koningsklasse, die tot 81 kilogram, vandaag op het programma staat. Casse is op dit moment de nummer 2 van de wereld in die categorie en werd in 2021 al eens wereldkampioen. Met nog twee zilveren medailles (in 2019 en 2022) is hij intussen een certitude geworden op eremetaal op WK's. Casse behaalde eind vorig jaar nog zilver op de Grand Slam van Baku en brons op de Masters in Jeruzalem. Dit jaar werd het toernooi van Parijs een teleurstelling met een snelle exit, maar de bronzen medaille van Tokio herpakte zich in Turkije en won de Grand Slam van Antalya. Kan Casse zijn goede vorm uit Turkije doortrekken en goud pakken in Qatar voor zijn tweede wereldtitel? Casse zelf zal in ieder geval met niets dan goud tevreden zijn. .