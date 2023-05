WK JUDO: Ellen Salens meteen uitgeschakeld, zware dobber voor Jorre Verstraeten in 2e ronde

clock 11:01

11 uur 01. Ellen Salens met vertrouwen tegen nummer 12. Ellen Salens is ook vrij in de eerste ronde en neemt het in ronde 2 op tegen Francesca Milani, het nummer 12 op de wereldranglijst. In 2020 won Salens (nummer 47 van de wereld) wel hun enige confrontatie. De Italiaanse pakte vorig jaar 3 keer zilver op een Grand Slam, Salens pakte nog nooit een medaille op een belangrijk internationaal toernooi. .