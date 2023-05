WK judo dag 5: Sami Chouchi naar tweede ronde, Karel Foubert uitgeschakeld

clock 12:11 12 uur 11. Chouchi makkelijk naar derde ronde. Sami Chouchi heeft zich zonder moeite geplaatst voor de derde ronde. Hij pakte zijn tweede kamp tactisch heel slim aan en won op bestraffingen van de Peruviaanse Yuta Galarreta (IJF-54). Chouchi wilde duidelijk zo weinig mogelijk krachten verspillen in zijn tweede ronde. Hij pakte het kumi-kata-gevecht goed aan en Galarreta probeerde de greep van onze landgenoot te ontkomen. Zelf toonde de Peruviaan geen initiatief om Chouchi vast te pakken en daar werd hij terecht voor bestraft. Wat volgde was een slimme tactische zet van Sami Chouchi. De Peruviaan zocht tot twee keer toe de zijkant van de mat op. Chouchi dwong zijn tegenstander buiten de gele zone, waardoor hij Galarreta zijn tweede en derde shido aansmeerde. Een erg makkelijke passage in ronde twee van dit WK. . Chouchi makkelijk naar derde ronde Sami Chouchi heeft zich zonder moeite geplaatst voor de derde ronde. Hij pakte zijn tweede kamp tactisch heel slim aan en won op bestraffingen van de Peruviaanse Yuta Galarreta (IJF-54). Chouchi wilde duidelijk zo weinig mogelijk krachten verspillen in zijn tweede ronde. Hij pakte het kumi-kata-gevecht goed aan en Galarreta probeerde de greep van onze landgenoot te ontkomen. Zelf toonde de Peruviaan geen initiatief om Chouchi vast te pakken en daar werd hij terecht voor bestraft. Wat volgde was een slimme tactische zet van Sami Chouchi. De Peruviaan zocht tot twee keer toe de zijkant van de mat op. Chouchi dwong zijn tegenstander buiten de gele zone, waardoor hij Galarreta zijn tweede en derde shido aansmeerde. Een erg makkelijke passage in ronde twee van dit WK.

clock 11:53 11 uur 53. 25-jarige Yuta Galarreta uit Peru voor Chouchi in ronde 2. Sami Chouchi mag zijn WK verder zetten tegen de nummer 54 van de wereld. De Peruaan Yuta Galarreta is 25 jaar en pakte tot op vandaag weinig ereplaatsen. Na 4 WK-deelnames en 19 passages op Grand Slams is zijn beste resultaat een zevende plaats op een groot toernooi. De Peruviaan lijkt dus een garantie op een vroege uitschakeling, maar Chouchi zal opnieuw bij de pinken moeten zijn en zijn beste judo moeten bovenhalen in deze uiterst verraderlijke categorie.

clock 11:42 11 uur 42. Karel Foubert: "Heel hard voor getraind, dus erg teleurgesteld'. Karel Foubert: "Heel hard voor getraind, dus erg teleurgesteld'

clock 11:00 11 uur . Karel Foubert: "Erg teleurgesteld, maar maak progressie'. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld," vertelt Karel Foubert voor onze micro in Doha. "Ik heb alles gegeven op de mat en ik kon mijn tactisch plan uitvoeren zoals we voorbereid hadden, maar ik kwam er niet door en kon niet scoren. Ik heb hier heel hard voor getraind, dus dat komt binnen." "Ik kende de Rus van op trainingskamp en van op een toernooi van enkele jaren geleden. Ik wist dat hij heel statisch zou vechten. Dat maakte het moeilijk om hem in beweging te krijgen. Ik beging dan ook een kleine fout, waardoor ik een waza-ari tegen kreeg. Met al twee bestraffingen op het scorebord wist ik dat het moeilijk zou worden." "Dat dit mijn eerste WK was, speelde niet mee voor mij. Ik ben aan dit toernooi begonnen net als elke andere competitie met dezelfde tegenstanders. Ik was super enthousiast om op dit niveau te presteren en was vrij van stress. Mentaal was ik er klaar voor." "Ik merk wel dat ik progressie maak. Ik zie dit gewoon als een nieuwe ervaring en iets positiefs om volgende keer nog gemotiveerder op de mat te staan."



"Ik kende de Rus van op trainingskamp en van op een toernooi van enkele jaren geleden. Ik wist dat hij heel statisch zou vechten. Dat maakte het moeilijk om hem in beweging te krijgen. Ik beging dan ook een kleine fout, waardoor ik een waza-ari tegen kreeg. Met al twee bestraffingen op het scorebord wist ik dat het moeilijk zou worden."



"Dat dit mijn eerste WK was, speelde niet mee voor mij. Ik ben aan dit toernooi begonnen net als elke andere competitie met dezelfde tegenstanders. Ik was super enthousiast om op dit niveau te presteren en was vrij van stress. Mentaal was ik er klaar voor."



"Ik merk wel dat ik progressie maak. Ik zie dit gewoon als een nieuwe ervaring en iets positiefs om volgende keer nog gemotiveerder op de mat te staan."

clock 10:30 10 uur 30. Exit Karel Foubert. Karel Foubert is er niet in geslaagd om op zijn eerste WK te winnen. Hij verloor met waza-ari van de Rus Mansoer Losanov (IJF-58). In zijn eerste WK-gevecht lukte het Foubert moeilijk om zijn favoriete judo op te dringen. In een zwaar kumi kata-gevecht (strijd om de greep aan de judovest) haalde Losanov de bovenhand. Foubert had moeite om de hand van de Rus van zijn rug te houden, wat in het judo erg gevaarlijk is. Onze landgenoot probeerde oplossingen te zoeken, maar vond die moeilijk. Hij werd dan ook tot twee maal toe bestraft. Op een minuut van het einde sloeg het noodlot dan ook toe. Met een ippon seoi nage op de knieën (schouderworp) plaatste de Rus een scherpe aanval. Foubert leek die te kunnen pareren, maar de actie stopte niet en de Belg kwam toch op zijn zij terecht. Waza-ari voor Losanov. Karel Foubert gaf niet op, maar kon in de laatste minuut geen gevaarlijke aanvallen meer opzetten. Een snelle exit op het eerste WK van onze jonge landgenoot.



In zijn eerste WK-gevecht lukte het Foubert moeilijk om zijn favoriete judo op te dringen. In een zwaar kumi kata-gevecht (strijd om de greep aan de judovest) haalde Losanov de bovenhand. Foubert had moeite om de hand van de Rus van zijn rug te houden, wat in het judo erg gevaarlijk is. Onze landgenoot probeerde oplossingen te zoeken, maar vond die moeilijk. Hij werd dan ook tot twee maal toe bestraft.



Op een minuut van het einde sloeg het noodlot dan ook toe. Met een ippon seoi nage op de knieën (schouderworp) plaatste de Rus een scherpe aanval. Foubert leek die te kunnen pareren, maar de actie stopte niet en de Belg kwam toch op zijn zij terecht. Waza-ari voor Losanov.



Karel Foubert gaf niet op, maar kon in de laatste minuut geen gevaarlijke aanvallen meer opzetten. Een snelle exit op het eerste WK van onze jonge landgenoot.

clock 10:29 10 uur 29. Sami Chouchi overleeft eerste ronde. Sami Chouchi heeft zich naar de tweede ronde van dit WK geknokt. Hij versloeg de Est Mattias Kuusik (IJF-84) met waza-ari. Chouchi begon rustig en ontspannen aan zijn WK. Hij oogde misschien net iets te rustig. Zijn kumi kata (greep om je tegenstander vast te pakken) was weinig agressief en aanvallen deed onze landgenoot nauwelijks. Chouchi werd dan ook twee keer bestraft. Eerst omdat hij buiten de mat stapte, daarna omdat hij te weinig initiatief toonde. Maar dat maakte de Belg niet ongerust. Met zijn eerste echte flits gooide hij Kuusik met een beentechniek: o soto gari. Een terechte waza-ari kwam op het scorebord. Chouchi vocht de resterende halve minuut gecontroleerd uit. Op het einde werd het nog even spannend. De VAR kwam tussen voor een mogelijke waza-ari voor de Est, maar die werd uiteindelijk niet toegekend. Sami Chouchi gaat een ronde verder op dit WK.



Chouchi begon rustig en ontspannen aan zijn WK. Hij oogde misschien net iets te rustig. Zijn kumi kata (greep om je tegenstander vast te pakken) was weinig agressief en aanvallen deed onze landgenoot nauwelijks.



Chouchi werd dan ook twee keer bestraft. Eerst omdat hij buiten de mat stapte, daarna omdat hij te weinig initiatief toonde. Maar dat maakte de Belg niet ongerust. Met zijn eerste echte flits gooide hij Kuusik met een beentechniek: o soto gari. Een terechte waza-ari kwam op het scorebord.



Chouchi vocht de resterende halve minuut gecontroleerd uit. Op het einde werd het nog even spannend. De VAR kwam tussen voor een mogelijke waza-ari voor de Est, maar die werd uiteindelijk niet toegekend. Sami Chouchi gaat een ronde verder op dit WK.

clock 09:52 09 uur 52. Onbekende Rus voor WK-doop van Karel Foubert. Karel Foubert mag op zijn eerste WK beginnen tegen de Rus Mansur Lorsanov (IJF-58). Zoals alle andere Russen vecht ook hij onder neutrale vlag. Lorsanov is 23 jaar en won in 2021 de GS van Abu Dhabi. Andere ereplaatsen behaalde hij tot nu nog niet. Foubert is de nummer 66 van de wereld in de -90. Hij zal meteen op afspraak moeten zijn, wil hij de eerste horde op dit WK overleven.

clock 09:52 09 uur 52. Chouchi tegen 27-jarige Est. De eerste tegenstander van Sami Chouchi, de Est Mattias Kuusik, is de nummer 84 van de wereld en behaalde behalve de Europese titel U23 in 2018 nooit een medaille op een groot toernooi. Op het eerste zicht lijkt dit een makkelijke opwarmer voor Chouchi, maar het zal toch opletten worden op zijn eerste WK in zijn nieuwe gewichtscategorie.

clock 08:03 08 uur 03. Karel begint het spelletje beter en beter te snappen. Soms kampt hij nog te passief, wat hem punten kost. Dat blijft zijn werkpunt om voor de prijzen te kampen. Dirk Van Tichelt over Karel Foubert.

clock 08:02 08 uur 02. Eerste WK voor Karel Foubert. Karel Foubert nam nog nooit deel aan een WK bij de seniors. De 24-jarige Belg is er dus voor het eerst bij in Doha.. In maart van dit jaar werd hij 7e op de Grand Slam van Antalya. Een teken dat onze landgenoot zijn draai wat meer begint te vinden bij de seniors. Foubert was in Tokio de trainingspartner van Matthias Casse. Ook gisteren stond hij op de tatami om de vicewereldkampioen op te warmen. Is hij ondertussen zelf ook genoeg opgewarmd?

clock 07:58 07 uur 58. Als Sami zijn kumi kata - zijn grip - kan opleggen, maakt hij het verschil in kracht goed. En de uchi mata, de beenworp, blijft zijn sterkste wapen. Dirk Van Tichelt over Sami Souchi