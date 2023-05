WK judo dag 5: Sami Chouchi en Karel Foubert in actie in -90 kg

08 uur 02. Eerste WK voor Karel Foubert. Karel Foubert nam nog nooit deel aan een WK bij de seniors. De 24-jarige Belg is er dus voor het eerst bij in Doha.. In maart van dit jaar werd hij 7e op de Grand Slam van Antalya. Een teken dat onze landgenoot zijn draai wat meer begint te vinden bij de seniors. Foubert was in Tokio de trainingspartner van Matthias Casse. Ook gisteren stond hij op de tatami om de vicewereldkampioen op te warmen. Is hij ondertussen zelf ook genoeg opgewarmd? .

clock 07:52

07 uur 52. Sami Chouchi op zoek naar goed resultaat in nieuwe categorie. Sami Chouchi (30) was ooit een judoka in de klasse tot 73 kilogram. Dirk Van Tichelt stond de olympische droom van Chouchi telkens in de weg, omdat elk land maar één deelnemer mag meenemen per gewichtsklasse. Daarom besloot Chouchi het te proberen in de categorie tot 81 kilogram, maar toen was daar Matthias Casse. In 2021 miste hij zo opnieuw de Spelen. In de hoop zijn olympische droom toch waar te maken, vecht Chouchi sinds kort in een nog zwaardere categorie. In de klasse tot -90 kilogram kon onze landgenoot wel al mooi en sterk judo laten zien, maar het blijft wachten op zijn eerste echte resultaat in de nieuwe klasse. Kan dat vandaag op het WK? .