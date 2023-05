WK judo: Abdul Malik Umayev strandt in tweede ronde

clock 13:04 13 uur 04. Boeken toe voor Umayev. Abdul Malik Umayev (IJF29) zijn tweede kamp op dit WK is ook meteen zijn laatste geworden. De Rus (onder neutrale vlag) Makhmadbe Makhmadbekov bleek uiteindelijk net te sterk. Umayev ging wel goed op zoek naar de juiste pakking en daar had de Rus het in het begin lastig mee. In het rechtstaand gevecht koos Makhmadbekov eerder voor een afwachtende tactiek, maar op de grond vond hij zijn draai beter. Toch wist Umayev de aanvallen te pareren. Geen van beide judoka's kon voor het einde van de reguliere wedstrijdtijd een score maken. In de golden score lukte het Umayev niet om zijn tweede adem te vinden. Hij kwam nog amper tot aanvallen en kreeg uiteindelijk een derde bestraffing. Einde van dit WK voor de 23-jarige Belg; . Boeken toe voor Umayev Abdul Malik Umayev (IJF29) zijn tweede kamp op dit WK is ook meteen zijn laatste geworden. De Rus (onder neutrale vlag) Makhmadbe Makhmadbekov bleek uiteindelijk net te sterk. Umayev ging wel goed op zoek naar de juiste pakking en daar had de Rus het in het begin lastig mee. In het rechtstaand gevecht koos Makhmadbekov eerder voor een afwachtende tactiek, maar op de grond vond hij zijn draai beter. Toch wist Umayev de aanvallen te pareren. Geen van beide judoka's kon voor het einde van de reguliere wedstrijdtijd een score maken. In de golden score lukte het Umayev niet om zijn tweede adem te vinden. Hij kwam nog amper tot aanvallen en kreeg uiteindelijk een derde bestraffing. Einde van dit WK voor de 23-jarige Belg;

clock 11:26 11 uur 26. Judo Oekraïne boycot het WK judo door de aanwezigheid van (neutrale) Russen

clock 10:38 10 uur 38. Tegenstander Makhmadbekov vecht onder neutrale vlag. In de tweede ronde wacht de Rus Makhmadbek Makhmadbekov (IJF 20) die net als al zijn landgenoten onder neutrale vlag deelneemt aan dit WK judo. Medailles op een WK heeft hij nog niet behaald, maar Makhmadbekov won wel al drie Grand Slams. Umayev kwam de Rus nog maar één keer tegen. Dat is ondertussen al 4 jaar geleden. In 2019 verloor de Belg in de halve finale van een jeugdtoernooi. Bij de seniors staan de twee nu voor het eerst tegenover elkaar. Tijd voor revanche? .

clock 10:24 10 uur 24. Lastige eerste kamp voor Umayev, op karakter door naar tweede ronde. Zijn kamp in de eerste ronde heeft Abdul Malik Umayev meer moeite gekost dan vooraf gedacht Tegen Kavan Majidi, die uitkomt voor het vluchtelingenteam van de IJF, begon de Belg geduldig aan de kamp. Hij probeerde hier en daar een aanval in te zetten, zonder succes. Bij een dubbele poging ging het zelfs even mis. Umayev leek zich te blesseren aan de enkel en mankte licht. Of speelde hij wat toneel? Want in de daaropvolgende actie scoorde hij meteen een waza-ari met kata guruma, een worp waarbij je je tegenstander over je schouder tilt. Umayev bleef beroep doen op zijn snelheid, maar leek tussen de acties door toch last te hebben van die enkel. Hij liet de intensiteit in zijn pogingen wat varen en wanneer hij iets te laconiek probeerde te vegen, sloeg zijn tegenstander toe: waza-ari tegen. De gelijke score leidde naar de golden score, waar Umayev opnieuw het ritme vond om stevig in te draaien. Hij scoorde tot twee keer toe net niet, maar Majidi vond geen openingen meer en kreeg uiteindelijk zijn derde bestraffing. Umayev is dus door naar de volgende ronde, maar deze kamp zal toch meer krachten gekost hebben dan hij zelf verwacht had. .

clock 09:34 09 uur 34. Onbekende Majidi Kavan in eerste ronde voor Umayev. Het WK van Abdul Malik Umayev start tegen Majidi Kavan. Een judoka die uitkomt voor het vluchtelingenteam van de IJF. De 23-jarige judoka heeft amper 2 Grand Slams op de teller staan en doet voor het eerst mee aan een wereldkampioenschap judo. Medailles of ereplaatsen behaalde Kavan dus nog niet. Een haalbare kaart voor Umayev? Zijn tegenstander staat pas 307e op de wereldranking en op de Grand Slam van Tbilisi (maart 2023) vocht hij nog in de klasse tot 66 kilogram. De belangrijkste opdracht voor onze landgenoot zal eruit bestaan om zich niet te laten verrassen door zijn tegenstander. .

clock 08:36 08 uur 36. Abdul Malik Umayev gaat in de klasse tot 73 kilogram op zoek naar eerste WK-medaille. Met zijn 22 jaar is Abdul Malik Umayev nog vrij jong in de judowereld. Toch weerhield dat hem niet om al twee bronzen medailles weg te kapen op Grand Slams. Op een WK wilde het nog niet lukken, dus dat zal vandaag de ambitie zijn. De Belg staat op dit moment op plaats 29 op de wereldranglijst. In principe zou de eerste ronde geen probleem mogen vormen voor Umayev. Hij neemt het daar op tegen de nummer 307 van de wereld. Daarna volgt mogelijks nummer 20 of 21, wat alweer iets lastiger wordt.



De Belg staat op dit moment op plaats 29 op de wereldranglijst. In principe zou de eerste ronde geen probleem mogen vormen voor Umayev. Hij neemt het daar op tegen de nummer 307 van de wereld. Daarna volgt mogelijks nummer 20 of 21, wat alweer iets lastiger wordt.



Maar de eerste stap is natuurlijk doorstoten naar die tweede ronde. De kampen beginnen om 9.30 u Belgische tijd.



Naar Belgische vrouwen hoeft u niet uit te kijken. In de klasse tot 57 kilogram doet geen landgenote mee.