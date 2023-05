WK judo: Abdul Malik Umayev in de -73kg, geen Belgische vrouwen

clock 08:36

08 uur 36. Abdul Malik Umayev gaat in de klasse tot 73 kilogram op zoek naar eerste WK-medaille. Met zijn 22 jaar is Abdul Malik Umayev nog vrij jong in de judowereld. Toch weerhield dat hem niet om al twee bronzen medailles weg te kapen op Grand Slams. Op een WK wilde het nog niet lukken, dus dat zal vandaag de ambitie zijn. De Belg staat op dit moment op plaats 29 op de wereldranglijst. In principe zou de eerste ronde geen probleem mogen vormen voor Umayev. Hij neemt het daar op tegen de nummer 307 van de wereld. Daarna volgt mogelijks nummer 20 of 21, wat alweer iets lastiger wordt. Maar de eerste stap is natuurlijk doorstoten naar die tweede ronde. De kampen beginnen om 9.30 u Belgische tijd. Naar Belgische vrouwen hoeft u niet uit te kijken. In de klasse tot 57 kilogram doet geen landgenote mee. .