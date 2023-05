Wat brengt de toekomst voor Luca Brecel? "Hij doet alleen wat hij leuk vindt en kan zich dat nu permitteren"

Het typeert Brecel volgens Bauwens, het is bij hem ofwel zwart ofwel wit. "Hij kan er soms in de eerste ronde uitgaan tegen een nobele onbekende en vervolgens een toernooi erbovenuit steken. Hij zal minder de man worden van de grote regelmaat."

"Het is alsof Remco Evenepoel niet zou trainen in de aanloop naar de Giro. Dan zou hij die nooit winnen. Maar Luca doet dat toch, op talent en enthousiasme."

De overwinning van Luca Brecel werd op alle banken, zowel in binnen- als buitenland, op veel gejuich en enthousiasme onthaald. "Luca prikkelt de verbeelding van de mensen, omdat hij anders is", zegt Rudy Bauwens, commentator bij Eurosport. "De mensen weten niet zo goed wat ze met Luca aan moeten. Bijvoorbeeld als hij zegt dat hij niet getraind heeft en amper zijn bed heeft gezien voor en tijdens het WK. Hij lacht daarmee eigenlijk met de professionaliteit van de sport."

De nieuwe nummer 1? Het recordaantal wereldtitels?

Ondanks dat gebrek aan regelmaat is Luca Brecel door zijn wereldtitel opgeklommen naar de 2e plaats op de wereldranglijst. "Misschien wordt dat zijn volgende doel, de nummer 1 worden?"

"Of misschien zegt hij nu dat hij het record van 7 wereldtitels wil verbeteren? Het zou me eerlijk gezegd verbazen, want Brecel zit zo niet in elkaar."

"Hij staat nu wel voor een cruciaal moment, want ze zullen van overal aan zijn mouw komen trekken met allerlei lucratieve deals. Waar wil hij op ingaan en wat laat hij passeren?"

"Ik weet niet hoe het nu zal lopen, maar wat ik wel weet is dat Brecel altijd doet wat hij leuk vindt. Hij is zeer eigenzinnig. En nu kan hij zich dat nog meer permitteren."