Van Snick werkt aan terugkeer op WK judo: "Wat er was, is er nu niet meer"

Charline Van Snick (IJF 30) kijkt reikhalzend uit naar haar terugkeer op het WK judo in Doha. De tweevoudig Europees kampioene in de categorie -48kg moest de Spelen in Tokio in de zomer van 2021 verlaten met een lichte hersenschudding en kwam pas een dikke maand geleden weer in actie, door een mix van fysieke en persoonlijke problemen, in de Grand Slam van Antalya.



Daar haalde ze de derde ronde. "Het jaar is erg druk voor mij, want ik ben nog volop aan het herstellen", vertelde ze aan Belga. "Het is belangrijk om aan zo veel mogelijk wedstrijden deel te nemen en punten te verzamelen met het oog op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Ik wil in elk toernooi vooruitgang blijven boeken, het beste van mezelf geven en mijn grenzen verleggen."





Ondanks haar enthousiasme is Van Snick (32) er zich ook van bewust dat het niet evident zal worden om haar beste vorm ooit nog opnieuw te halen. "Ik ben nog nooit zo lang van de mat geweest en heb veel van mijn capaciteiten verloren. Terugkomen betekent ook accepteren dat wat er was, er nu niet meer is. Ik sta al in de top dertig van de wereld, wat bevredigend is, maar ik geloof in mijn dromen en wil verder gaan."