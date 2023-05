LIVE: WK judo: Matthias Casse vlot door naar derde ronde

clock 11:29 11 uur 29. Saied Mollaei (IJF-3) naar huis in eerste ronde. De verwachte tegenstander van Matthias Casse in de halve finale heeft zich verslikt in de tweede ronde. Tegen de Canadees Francois Gauthier Drapeau (IJF-10) kreeg de Azeri drie bestraffingen. Einde WK en een topfavoriet minder in de toernooiladder aan de kant van Matthias Casse. . Saied Mollaei (IJF-3) naar huis in eerste ronde De verwachte tegenstander van Matthias Casse in de halve finale heeft zich verslikt in de tweede ronde. Tegen de Canadees Francois Gauthier Drapeau (IJF-10) kreeg de Azeri drie bestraffingen. Einde WK en een topfavoriet minder in de toernooiladder aan de kant van Matthias Casse.

clock 11:08 11 uur 08. Derde ronde: Dominicaan Del Orbe Cortorreal (IJF-29). In de derde ronde ontmoet Matthias Casse de nummer 29 van de wereld. De Dominicaan Medickson Del Orbe Cortorreal mag dan wel een mooie naam hebben, zijn palmares is dat net iets minder. Nog geen enkele medaille op een groot toernooi. Casse komt hem hier voor de allereerste keer tegen op de mat. Del Orbe Cortorreal zal heel goed voor de dag moeten komen, wil hij vandaag zijn eerste podiumplaats behalen op een WK. Iets waar Matthias Casse met veel plezier een stokje voor zal willen steken.

clock 11:03 11 uur 03. Pittige eerste kamp, maar Matthias Casse vecht zich naar de volgende ronde. Matthias Casse heeft de tweede ronde van het WK overleefd. Casse oogde erg gefocust en kalm en kwam gretig op de mat; Maar ook zijn Italiaanse tegenstander, Antonio Esposito (IJF-21) stond stevig op zijn benen. Beide judoka's brachten gevarieerd judo op de tatami. Onze landgenoot moest een aantal flitsende aanvallen pareren om geen score tegen te krijgen. Door twee kleine foutjes kreeg Casse twee bestraffingen aangesmeerd. Eerst voor een schijnaanval, daarna voor te weinig initiatief. Allebei terecht en erg gevaarlijk voor Casse. Een derde bestraffing zou meteen de exit betekend hebben op dit WK en zijn tegenstander had nog geen shido's gekregen. Geen risico's meer nemen, moet Casse gedacht hebben. Met een flitsende beenveeg schoffelde de Antwerpenaar Esposito onderuit en gooide hem plat op zijn rug. Ippon en door naar de volgende ronde.

clock 09:42 09 uur 42. Eerste horde wordt Antonio Esposito (IJF-21). Matthias Casse kent zijn eerste tegenstander. De Italiaan Antonio Esposito ging vlot voorbij zijn Argentijnse opponent in de eerste kamp op tatami 2. Esposito staat 21e op de wereldranking en vooral zijn snelheid is een gevaarlijke troef. Zijn palmares verbleekt wel in vergelijking met dat van Matthias Casse: Nog geen medailles op een WK, olympisch of mastertoernooi en slechts 1 bronzen plak op een grand slam. Van de vijf confrontaties kwam Casse vier keer als winnaar uit het gevecht; Een vijfde overwinning tegen de Italiaan is een must, wil Casse vandaag schitteren.



Esposito staat 21e op de wereldranking en vooral zijn snelheid is een gevaarlijke troef. Zijn palmares verbleekt wel in vergelijking met dat van Matthias Casse: Nog geen medailles op een WK, olympisch of mastertoernooi en slechts 1 bronzen plak op een grand slam.



Van de vijf confrontaties kwam Casse vier keer als winnaar uit het gevecht; Een vijfde overwinning tegen de Italiaan is een must, wil Casse vandaag schitteren.

clock 08:35 08 uur 35. Vrij gunstige loting voor Matthias Casse. Makkelijk wordt dit WK uiteraard niet, maar Matthias Casse (IJF-2) kan de échte kleppers pas vrij laat in het toernooi tegenkomen. Dankzij zijn gunstige ranking is Casse in de eerste ronde vrij. De Italiaan Antonio Esposito (IJF-21) wordt hoogstwaarschijnlijk zijn eerste tegenstander. Zeker een haalbare kaart, maar Esposito heeft al bewezen een taaie klant te zijn. Verder is de op papier lastigste judoka uit zijn poule de Hongaar Attila Ungari. Die staat zevende op de wereld. Kleppers zoals Saeid Mollaei (IJF-3), Francois Gauthier Drapeau (IJF-10) en Sagi Muki (IJF-16) zijn mogelijke tegenstanders in de halve finale. Regerend wereldkampioen Tato Grigalashvili (IJF-1), de Japanner Takanori Nagase (IJF-11) of de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF-5) kan Casse pas tegenkomen in de finale. Als Matthias Casse een goede dag heeft, ligt de weg naar de halve finales open, maar in judo bepalen details altijd de uitkomst van een toernooi.



Dankzij zijn gunstige ranking is Casse in de eerste ronde vrij. De Italiaan Antonio Esposito (IJF-21) wordt hoogstwaarschijnlijk zijn eerste tegenstander. Zeker een haalbare kaart, maar Esposito heeft al bewezen een taaie klant te zijn.



Verder is de op papier lastigste judoka uit zijn poule de Hongaar Attila Ungari. Die staat zevende op de wereld.



Kleppers zoals Saeid Mollaei (IJF-3), Francois Gauthier Drapeau (IJF-10) en Sagi Muki (IJF-16) zijn mogelijke tegenstanders in de halve finale. Regerend wereldkampioen Tato Grigalashvili (IJF-1), de Japanner Takanori Nagase (IJF-11) of de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF-5) kan Casse pas tegenkomen in de finale.



Als Matthias Casse een goede dag heeft, ligt de weg naar de halve finales open, maar in judo bepalen details altijd de uitkomst van een toernooi.

clock 08:25 08 uur 25. De laatste maanden draait Matthias zijn judo echt goed. We zien weer de judoka die we kennen. Dirk Van Tichelt. De laatste maanden draait Matthias zijn judo echt goed. We zien weer de judoka die we kennen. Dirk Van Tichelt