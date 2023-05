Anderlecht krijgt pakje slaag van Sporting in halve finales Champions League Futsal

clock 19:24

19 uur 24. Einde: Sporting naar de finale! Er bestond eigenlijk na 3 minuten al weinig twijfel over, maar nu is het officieel: Sporting plaatst zich voor de finale van de Champions League, net als vorig jaar. Toen verloor Sporting tegen Barcelona, dat dit seizoen in de vorige ronde werd uitgeschakeld door Anderlecht. Maar RSCA haalde zelden het niveau van die confrontatie. Vooral in de beginfase was het opendeurdag. Na dat dramatische eerste kwart werd het evenwicht wel een klein beetje hersteld, maar ook omdat Sporting dat toeliet. In de 2e helft viel er dan toch een goaltje voor Anderlecht, dat zich zal moeten herpakken als het zondag nog met eremetaal naar huis wil gaan. .