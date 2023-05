Luca Brecel leidt in WK-finale, papa Carlo: "Ik kan alleen maar fier op hem zijn"

Luca Brecel ging de tweede sessie zondagavond in met een 6-2-voorsprong.

In sessie 2 sloeg Mark Selby keihard terug en maakte Luca Brecel net het foutje te veel. Zo gaat Brecel met een bonus van één frame sessie 3 van deze namiddag in.

Carlo Brecel, de papa van Luca, is sinds zondag weer ter plaatse in Sheffield. Ook hij zit in de Crucible op het puntje van zijn stoel.

"Ik heb de sessie met spanning gevolgd. Het is altijd spannend, en dat geldt zeker voor een WK-finale", zei vader Brecel vannacht aan Sporza.

"Ik had in de tweede sessie misschien net iets meer verwacht van Luca, maar bij momenten speelde hij zeer goed. Hij is met een voorsprong kunnen gaan slapen en dat is belangrijk. Dat ene frame is zeer veel waard."

"Luca had me voor de sessie gezegd dat hij in de avondsessie nog twee frames wilde pakken. Dat heeft hij gedaan, meer zelfs: hij heeft er drie gepakt. Dus zijn we tevreden."

"Nu, zelfs als hij niet had voorgestaan was dat geen probleem geweest. Op achterstand staan in het snooker is niet onoverkomelijk. Dit is de wereldtop en daarin hebben deze spelers al meermaals bewezen dat je vanuit een achterstand kan terugkeren."