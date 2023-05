Belgisch dilemma na Engelse promotie: "Sheffield United en Beerschot staan te koop"

Behalve Sander Berge is er nog een Belgische link met de kersverse promovendus in Engeland.

"Berge heeft er een topseizoen opzitten bij Sheffield United", vertelt Bert Sterckx in De Tribune. Sterckx volgt Sheffield United al jaren, sinds hij als student in de voormalige industriestad belandde.

Vier wedstrijden had Sheffield United om nog drie punten te pakken dit seizoen. De prijs die op het spel stond was enorm: een zekere tweede plaats in The Championship en het daarbij horende ticket voor de Premier League.

Meer of minder investeren in Beerschot?

In de portefeuille van de Saudische prins Abdullah bin Mosaad zit naast Sheffield United ook Beerschot. In Antwerpen moeten ze hopen dat de prins geïnspireerd raakt door wat er in Sheffield gebeurd is, want zijn liefde voor zijn Europese clubs lijkt zwaar bekoeld.



"Hij wil Sheffield én Beerschot verkopen", heeft Bert Sterckx vernomen.

"Een prins is geen sjeik en blijkbaar zijn zijn zakken niet diep genoeg om van Sheffield United een stabiele club in de Premier League te maken."

De prins ziet zijn voetbalclubs niet als speeltjes, maar als investering. Sheffield United en Beerschot voldoen niet aan zijn verwachtingen en staan daarom in de etalage. "Voor een verkoop is de promotie en de halve finale in de FA Cup van Sheffield United een goede zaak", duidt Bert Sterckx.

"Bij Beerschot zou hij de miljoenen die hij er heeft ingestoken ook graag opnieuw uithalen."

De prins staat daardoor voor een dilemma. Minder investeren of net meer.

"Hij zal niet graag nog veel investeren, maar net dat is misschien nodig om Beerschot naar promotie te leiden en zo voor de nodige meerwaarde te zorgen", zegt Sterckx.

Op het Kiel moeten ze dus hopen dat de smaak van promoveren zoet smaakte voor Abdullah bin Mosaad. Na een eventuele promotie zal Beerschot zijn prins zonder veel gemor uitwuiven. Op voorwaarde dat hij verkoopt aan iemand die meer betrokkenheid toont.