Om 14 uur begint Luca Brecel aan de finale op het WK snooker

12 uur 27. Onze man in Sheffield: "De mindset van Luca Brecel is veranderd".

clock 11:35

11 uur 35. best of 35. Luca Brecel en Mark Selby zullen de finale in twee dagen afwerken. Vandaag spelen ze twee sessies: om 14 en om 20 uur. In de finale wordt naar een "best of 35" gespeeld. Rekenwonders onder u weten: wie 18 frames wint, mag zich wereldkampioen noemen. Wat u nog moet weten, vindt u in de gids hieronder. .