LIVE Finale WK snooker: Selby prikt terug, Brecel leidt comfortabel met 13-9

clock 16:06 16 uur 06. Brecel verliest de positie van zijn witte bal na een pot op zwart. Jammer, want hij had het frame binnen handbereik. Een break van 41 is niet voldoende, maar hij legt wit veilig weg.

clock 16:03 16 uur 03. Brecel kan als eerste de tafel aanvallen in frame 23 na een misser van Selby op rood. Onze landgenoot doet dat met verve: hij herstelt zijn mindere positie met enkele knappe pots. De tafel ligt goed voor een hoge score.

clock 15:58 15 uur 58. Selby breekt Brecels reeksje. Brecel was gisteren tactisch de evenknie van Selby, maar in dit frame trekt de grootmeester aan het langste eind. Een frame dat hij absoluut moest winnen. Kan de Engelsman hier vertrouwen uit putten? Hij herleidt zijn achterstand tot vier frames: 13-9.

clock 15:55 15 uur 55. Een foute keuze van Brecel zorgt ervoor dat Selby hem eenvoudig snooker legt. Onze landgenoot kan niet uit de hachelijke situatie ontsnappen en heeft zo zelf opnieuw een snooker nodig om dit frame nog te winnen. In deze fases voelt Selby zich natuurlijk in zijn element.

clock 15:54 Tourwinnaar kijkt snooker. 15 uur 54. Tourwinnaar kijkt snooker.

clock 15:50 15 uur 50. Brecel kan dan toch overnemen na een tactische fase. Na wat gepingpong dwingt hij met een snooker zelfs een misser af van Selby. In principe kan Brecel dit frame dus nog winnen, maar zijn safetyspel laat in dit spelletje toch wat te wensen over. Selby leidt met 68-35, er ligt nog één rode bal op tafel.



In principe kan Brecel dit frame dus nog winnen, maar zijn safetyspel laat in dit spelletje toch wat te wensen over. Selby leidt met 68-35, er ligt nog één rode bal op tafel.

clock 15:41 15 uur 41. Selby sprokkelt 63 punten, maar verliest dan positie en moet voor een safety kiezen. Het frame is nog niet binnen voor de Engelsman, maar Brecel zal uit zijn pijp moeten komen.

clock 15:33 15 uur 33. Een slordige safety van Brecel schotelt Selby een eerste kans voor. Die grijpt "The Jester from Leicester" ook. De Engelsman heeft een goede break nodig om vertrouwen te tanken.

clock 15:30 15 uur 30. De spelers hebben de arena opnieuw betreden. De eerste break-off na de pauze is voor Mark Selby. De Engelsman moet reageren in de komende vier frames, anders is de vogel gaan vliegen.

clock 15:17 15 uur 17. Luca Brecel is niet bezig met het scoreverloop en denkt nog niet aan het zilverwerk. Hij is gewoon aan het genieten, en dan is hij nagenoeg onbespeelbaar. Ook voor Mark Selby. Alan McManus bij Eurosport.

clock 15:15 15 uur 15. Mark Selby zal uit een ander vaatje moeten tappen. Hij staat 5 frames in het krijt.

clock 15:10 15 uur 10. Briljante Brecel! Zijn we een stukje Belgische sportgeschiedenis aan het meemaken? Brecel deelt een mokerslag uit aan Selby en wint vier frames op een rij in deze derde sessie met een monumentale 141-centurybreak, zijn hoogste break ooit op het WK. Dit is snooker van een andere planeet. Brecel heeft nog vijf frames nodig voor de wereldtitel. Kan Selby hier nog van herstellen? Beide spelers krijgen nu vijftien minuten pauze.



Dit is snooker van een andere planeet. Brecel heeft nog vijf frames nodig voor de wereldtitel. Kan Selby hier nog van herstellen? Beide spelers krijgen nu vijftien minuten pauze.

clock 15:05 15 uur 05. Brecel zit alweer aan een break van 48. De rode ballen liggen er ook gunstig bij. Dit ziet er goed uit, al kan elk foutje ook dodelijk zijn.

clock 15:02 15 uur 02. Selby staat stevig onder druk en zijn spel lijdt eronder. Hij neemt veel risico met een long pot op rood, maar mist. Brecel neemt over met wél een uitstekende long pot. Is onze landgenoot opnieuw vertrokken?



Brecel neemt over met wél een uitstekende long pot. Is onze landgenoot opnieuw vertrokken?

clock 15:00 15 uur . Luca Brecel is knap aan dag 2 van de finale begonnen.

clock 14:58 14 uur 58. Brecel deelt nieuwe uppercut uit. Met een geweldige "double" naar de middenpocket - zijn handelsmerk - haalt Brecel ook het 20ste frame binnen. Opnieuw een 101-centurybreak: onze landgenoot blijft Selby om de oren slaan met geweldige scores. Gisterenavond was het optimisme wat gedrukt na de remonte van Selby, maar Brecel ligt weer helemaal in polepositie voor een eerste wereldtitel.



Gisterenavond was het optimisme wat gedrukt na de remonte van Selby, maar Brecel ligt weer helemaal in polepositie voor een eerste wereldtitel.