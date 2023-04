LIVE Finale WK snooker: Luca Brecel begint uitstekend en leidt met 3-1 tegen Mark Selby

clock 15:30 15 uur 30. Dat laatste frame maakt een enorm verschil voor Selby. Hij reduceert een achterstand van vier frames tot twee frames, mentaal doet dat veel. Ronnie O'Sullivan bij Eurosport. Dat laatste frame maakt een enorm verschil voor Selby. Hij reduceert een achterstand van vier frames tot twee frames, mentaal doet dat veel. Ronnie O'Sullivan bij Eurosport

clock 15:24 15 uur 24.

clock 15:23 15 uur 23. Selby staat op het scorebord. Brecel vraagt zich wellicht nog steeds af hoe die rode bal naar de middenpocket niet binnen viel. Selby maalt er niet om: hij grijpt zijn levenslijn en speelt de tafel leeg. 3-1.

clock 15:20 15 uur 20. Met enkele geweldige shots sprokkelt Brecel 38 punten. Een rode bal naar de middenpocket lijkt speelbaar, maar valt nét niet. Een levenslijn voor Selby, die wellicht dacht dat ook vier frame al voorbij was.

clock 15:16 15 uur 16. Selby legt de witte bal niet goed genoeg weg, waardoor Brecel een kans op een long pot krijgt. Met veel vertrouwen werkt hij de rode bal de hoek in. Brecel kan overnemen nu, knalt hij opnieuw naar framewinst? . Selby legt de witte bal niet goed genoeg weg, waardoor Brecel een kans op een long pot krijgt. Met veel vertrouwen werkt hij de rode bal de hoek in. Brecel kan overnemen nu, knalt hij opnieuw naar framewinst?

clock 15:15 15 uur 15. Selby verzamelt een break van 38 punten, maar vindt dan geen speelbare rode bal meer. Hij kiest voor een safety, Brecel komt zo weer aan de tafel. . Selby verzamelt een break van 38 punten, maar vindt dan geen speelbare rode bal meer. Hij kiest voor een safety, Brecel komt zo weer aan de tafel.

clock 15:10 15 uur 10. Selby legt Brecel al vroeg in frame 4 snooker, een situatie waaruit onze landgenoot niet weet te ontsnappen. Bovendien legt hij de witte bal niet goed weg. Selby grijpt de kans, werkt een rode bal binnen en mag de tafel gaan aanvallen. . Selby legt Brecel al vroeg in frame 4 snooker, een situatie waaruit onze landgenoot niet weet te ontsnappen. Bovendien legt hij de witte bal niet goed weg. Selby grijpt de kans, werkt een rode bal binnen en mag de tafel gaan aanvallen.

clock 15:08 15 uur 08. Selby ziet er erg vermoeid uit. Ik denk dat we die misser op zwart daaraan mogen wijten. Alan McManus bij Eurosport.

clock 15:07 15 uur 07.

clock 15:06 15 uur 06. Brecel onder stoom! Met een break van 90 maakt Brecel opnieuw een statement. Voorlopig beleeft onze landgenoot een gedroomd begin in deze wedstrijd, hij leidt met 3-0. We zijn nog lang niet thuis, maar de voortekenen zijn goed.

clock 15:03 15 uur 03. Veel tijd om warm te draaien heeft Brecel kennelijk niet nodig. Onze landgenoot grijpt de kans met beide handen en etaleert zijn klasse met zuivere pots en feilloos positiespel. Hij is op weg om ook frame drie binnen te halen. . Veel tijd om warm te draaien heeft Brecel kennelijk niet nodig. Onze landgenoot grijpt de kans met beide handen en etaleert zijn klasse met zuivere pots en feilloos positiespel. Hij is op weg om ook frame drie binnen te halen.

clock 14:58 14 uur 58. De break van Selby stokt al na 28 punten, na een vermijdbare misser op zwart. Hij krabt zich in de haren, voorlopig loopt het nog niet echt gesmeerd bij de viervoudige wereldkampioen. Brecel neemt over met erg scherpe pot op rood. Hier liggen opnieuw kansen voor onze landgenoot.



Brecel neemt over met erg scherpe pot op rood. Hier liggen opnieuw kansen voor onze landgenoot.

clock 14:55 14 uur 55. Selby moet aan de bak en beseft dat. Met een knappe pot op rood opent hij frame 3. De Engelsman kan voor het eerste beginnen te bouwen in deze wedstrijd. . Selby moet aan de bak en beseft dat. Met een knappe pot op rood opent hij frame 3. De Engelsman kan voor het eerste beginnen te bouwen in deze wedstrijd.

clock 14:54 14 uur 54.

clock 14:52 14 uur 52. Dubbele voorsprong voor Brecel! Selby werkt de laatste rode bal weg, maar mist dan op blauw. Brecel antwoordt met een geweldige "double" op geel - een shot via de zijband. Daarmee trekt hij het frame over de streep. Brecel heeft zijn eerste tactische test meteen doorstaan in deze finale. Een perfecte start voor onze landgenoot.



Brecel heeft zijn eerste tactische test meteen doorstaan in deze finale. Een perfecte start voor onze landgenoot.

clock 14:49 14 uur 49. Brecel trekt meer dan zijn streng tegen de maestro. Neal Foulds bij Eurosport.

clock 14:48 14 uur 48. Het is al tien minuten geleden dat er nog een bal is gepot. Selby probeert Brecel onder druk te zetten, maar ook onze landgenoot beheerst het safetyspel heel erg goed. Het is wachten op een foutje. . Het is al tien minuten geleden dat er nog een bal is gepot. Selby probeert Brecel onder druk te zetten, maar ook onze landgenoot beheerst het safetyspel heel erg goed. Het is wachten op een foutje.

clock 14:38 14 uur 38. Met Selby ben je nooit klaar, dat laat hij al vroeg in deze wedstrijd zien. De Engelsman knaagt aan zijn achterstand en legt Brecel snooker met de laatste rode bal. Onze landgenoot mist zijn "escape". Als Brecel de rode bal nu speelbaar achterlaat, kan Selby het afmaken. . Met Selby ben je nooit klaar, dat laat hij al vroeg in deze wedstrijd zien. De Engelsman knaagt aan zijn achterstand en legt Brecel snooker met de laatste rode bal. Onze landgenoot mist zijn "escape". Als Brecel de rode bal nu speelbaar achterlaat, kan Selby het afmaken.

clock 14:33 14 uur 33. Met nog 59 punten op de tafel leidt Brecel met 66-6. Selby heeft dus een snooker nodig, maar die uitdaging gaat de Engelsman uiteraard aan. Frame twee is nog niet binnen voor Brecel. . Met nog 59 punten op de tafel leidt Brecel met 66-6. Selby heeft dus een snooker nodig, maar die uitdaging gaat de Engelsman uiteraard aan. Frame twee is nog niet binnen voor Brecel.