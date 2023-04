LIVE Finale WK snooker: IJzersterke Brecel duwt door en leidt met 5-2 tegen Mark Selby

clock 16:49 16 uur 49. Selby krijgt een vroege kans na een mindere break-off van Brecel, maar alweer mist hij een haalbare bal. Selby heeft dan ook nog eens de pech dat die rode bol voor de pocket rolt. Brecel ruikt zijn kans. . Selby krijgt een vroege kans na een mindere break-off van Brecel, maar alweer mist hij een haalbare bal. Selby heeft dan ook nog eens de pech dat die rode bol voor de pocket rolt. Brecel ruikt zijn kans.

clock 16:45 16 uur 45. Frame naar Selby. Brecel redt het niet en geeft op nadat hij - tegen beter weten in - mist op zwart. Dit moet Selby toch een vertrouwensboost geven. Nog één frame te gaan, kan de Engelsman zijn achterstand nog minimaliseren of gaat Brecel met vier frames voorsprong de avondessie in? . Frame naar Selby Brecel redt het niet en geeft op nadat hij - tegen beter weten in - mist op zwart. Dit moet Selby toch een vertrouwensboost geven.



Nog één frame te gaan, kan de Engelsman zijn achterstand nog minimaliseren of gaat Brecel met vier frames voorsprong de avondessie in?

clock 16:41 16 uur 41. Met een netjes uitgekiende break lijkt Selby op weg naar framewinst, maar met nog vier rode ballen op tafel loopt het mis op zwart. Brecel heeft veel werk voor de boeg wil hij dit nog rechttrekken, maar niets lijkt onmogelijk voor onze landgenoot in deze vorm. . Met een netjes uitgekiende break lijkt Selby op weg naar framewinst, maar met nog vier rode ballen op tafel loopt het mis op zwart. Brecel heeft veel werk voor de boeg wil hij dit nog rechttrekken, maar niets lijkt onmogelijk voor onze landgenoot in deze vorm.

clock 16:35 16 uur 35. Selby tankt vertrouwen met een lekkere long pot op rood, hij mag de tafel gaan aanvallen. Zit er eindelijk eens een noemenswaardige break in voor "The Jester from Leicester"? . Selby tankt vertrouwen met een lekkere long pot op rood, hij mag de tafel gaan aanvallen. Zit er eindelijk eens een noemenswaardige break in voor "The Jester from Leicester"?

clock 16:33 16 uur 33. Wat spookt er nu door het hoofd van Mark Selby? De Engelsman heeft een korte nacht achter de rug, oogt duidelijk vermoeid, maar moet zichzelf nu vermannen. Nog twee frames te gaan in deze sessie, Selby moet de schade zien te beperken. . Wat spookt er nu door het hoofd van Mark Selby? De Engelsman heeft een korte nacht achter de rug, oogt duidelijk vermoeid, maar moet zichzelf nu vermannen. Nog twee frames te gaan in deze sessie, Selby moet de schade zien te beperken.

clock 16:30 16 uur 30. Dat shot op bruin van Brecel ... Het is geweldig hoe hij hier zonder angst staat te spelen. Dat doet hij eigenlijk al het hele toernooi. Stephen Hendry bij BBC. Dat shot op bruin van Brecel ... Het is geweldig hoe hij hier zonder angst staat te spelen. Dat doet hij eigenlijk al het hele toernooi. Stephen Hendry bij BBC

clock 16:29 16 uur 29. 5-1! Met een erg scherpe pot op blauw zet Brecel zich in een zetel. Selby probeert op roze nog een wanhoopspoging - hij heeft twee snookers nodig - maar de bal belandt via drie banden in de pocket. Over en out, Brecel dikt zijn voorsprong nog wat meer aan! . 5-1! Met een erg scherpe pot op blauw zet Brecel zich in een zetel. Selby probeert op roze nog een wanhoopspoging - hij heeft twee snookers nodig - maar de bal belandt via drie banden in de pocket. Over en out, Brecel dikt zijn voorsprong nog wat meer aan!

clock 16:20 16 uur 20. Selby verliest de positie van zijn witte bal na een lastige pot op groen. Na enkele safety's krijgt Brecel een kans om bruin te potten. Dat doet hij ook met veel flair. Blauw, roze en zwart liggen alle drie wel erg moeilijk. Met een voorsprong van 17 punten en nog 18 punten op tafel is het pleit nog niet beslecht voor onze landgenoot. . Selby verliest de positie van zijn witte bal na een lastige pot op groen. Na enkele safety's krijgt Brecel een kans om bruin te potten. Dat doet hij ook met veel flair.



Blauw, roze en zwart liggen alle drie wel erg moeilijk. Met een voorsprong van 17 punten en nog 18 punten op tafel is het pleit nog niet beslecht voor onze landgenoot.

clock 16:15 16 uur 15. Brecel neemt goed over, maar heeft dan pech bij het verwerken van de blauwe bal: de witte bal graait de rode ballen aan de zijkant van de tafel net niet mee, waardoor ze onbespeelbaar blijven. Onze landgenoot moet verdedigen, maar doet dat niet goed. Selby krijgt een kans op rood, maar mist onbegrijpelijk. Brecel heeft medelijden met zijn concurrent en mist op zijn beurt ook een eenvoudige bal. Als Selby nu foutloos blijft, pakt hij het frame. . Brecel neemt goed over, maar heeft dan pech bij het verwerken van de blauwe bal: de witte bal graait de rode ballen aan de zijkant van de tafel net niet mee, waardoor ze onbespeelbaar blijven.



Onze landgenoot moet verdedigen, maar doet dat niet goed. Selby krijgt een kans op rood, maar mist onbegrijpelijk. Brecel heeft medelijden met zijn concurrent en mist op zijn beurt ook een eenvoudige bal. Als Selby nu foutloos blijft, pakt hij het frame.

clock 16:09 16 uur 09. Selby kan de kans niet verzilveren, na een misser op rood naar de middenpocket. Voorlopig is het een verhaal van net niet voor de viervoudige wereldkampioen. Brecel is terug aan zet, hij begint alvast erg goed met een long pot op rood. . Selby kan de kans niet verzilveren, na een misser op rood naar de middenpocket. Voorlopig is het een verhaal van net niet voor de viervoudige wereldkampioen.



Brecel is terug aan zet, hij begint alvast erg goed met een long pot op rood.

clock 16:05 16 uur 05. Plots stokt de break van Brecel vroeger dan verwacht. Een dure misser op rood biedt kansen aan Selby, maar de tafel ligt er niet heel gemakkelijk bij. . Plots stokt de break van Brecel vroeger dan verwacht. Een dure misser op rood biedt kansen aan Selby, maar de tafel ligt er niet heel gemakkelijk bij.

clock 16:04 16 uur 04.

clock 16:03 16 uur 03. Brecel opent frame 6 met een onwaarschijnlijke "cross double" op rood. Ook bruin ramt hij daarna geweldig binnen, om het rode pak te openen. Een fenomenaal shot, het publiek trakteert hem op een open doekje. . Brecel opent frame 6 met een onwaarschijnlijke "cross double" op rood. Ook bruin ramt hij daarna geweldig binnen, om het rode pak te openen. Een fenomenaal shot, het publiek trakteert hem op een open doekje.

clock 16:00 16 uur .

clock 15:58 15 uur 58. Brecel duwt door. Brecel lost het op met een fenomenale pot op rood. Het staat 4-1, Brecel gaat deze sessie al zeker niet met een achterstand afsluiten. . Brecel duwt door Brecel lost het op met een fenomenale pot op rood. Het staat 4-1, Brecel gaat deze sessie al zeker niet met een achterstand afsluiten.

clock 15:55 15 uur 55. Brecel lijkt op weg om de tafel leeg te spelen, maar zijn break strandt bij 67 punten. Selby heeft enkele snookers nodig, de meeste spelers zouden daar geen energie aan verspillen, maar Selby zou Selby niet zijn als hij die (water)kans zou laten liggen. . Brecel lijkt op weg om de tafel leeg te spelen, maar zijn break strandt bij 67 punten.



Selby heeft enkele snookers nodig, de meeste spelers zouden daar geen energie aan verspillen, maar Selby zou Selby niet zijn als hij die (water)kans zou laten liggen.

clock 15:52 15 uur 52. Dat Brecel een van de beste "breakbuilders" ter wereld is, heeft hij deze week meermaals getoond. Ook nu bouwt hij zorgvuldig op, dit ziet er goed uit. . Dat Brecel een van de beste "breakbuilders" ter wereld is, heeft hij deze week meermaals getoond. Ook nu bouwt hij zorgvuldig op, dit ziet er goed uit.

clock 15:49 15 uur 49. Frame 5 begint opnieuw met een tactisch steekspel, na een vroege pot van Selby. Brecel dwingt wat later met een snooker zijn tegenstander tot een fout. Daarna probeert onze landgenoot een lange rode bal aan te vallen, maar hij valt niet. Selby probeert het daarna met een "swerve shot", een effectbal rond de blauwe bal, maar ook dat lukt niet. Het biedt Brecel wel een kans op een gemakkelijke rode pot. Is dit de opening die onze landgenoot zocht? . Frame 5 begint opnieuw met een tactisch steekspel, na een vroege pot van Selby. Brecel dwingt wat later met een snooker zijn tegenstander tot een fout. Daarna probeert onze landgenoot een lange rode bal aan te vallen, maar hij valt niet.



Selby probeert het daarna met een "swerve shot", een effectbal rond de blauwe bal, maar ook dat lukt niet. Het biedt Brecel wel een kans op een gemakkelijke rode pot. Is dit de opening die onze landgenoot zocht?

clock 15:44 15 uur 44. De mid-session interval van 15 minuten zit erop. We beginnen zo dadelijk aan deel twee van deze sessie. Kan Brecel de goede lijn doortrekken? . De mid-session interval van 15 minuten zit erop. We beginnen zo dadelijk aan deel twee van deze sessie. Kan Brecel de goede lijn doortrekken?