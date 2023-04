LIVE Finale WK snooker: Brecel verdedigt in sessie twee een 6-2-voorsprong tegen Selby

clock 20:20 20 uur 20. Selby oogt meteen een pak scherper in deze avondsessie. Met enkele erg knappe pots zet hij zichzelf op weg naar framewinst. Zit er ook een centurybreak in? . Selby oogt meteen een pak scherper in deze avondsessie. Met enkele erg knappe pots zet hij zichzelf op weg naar framewinst. Zit er ook een centurybreak in?

clock 20:14 20 uur 14. Brecel probeert met een "double" long pot een eerste rode bal te verwerken, maar de bal blijft haperen in de kaken van de pocket. Pech voor onze landgenoot, want Selby heeft hem nu maar af te maken. De Engelsman kan als eerste de tafel aanvallen. Bouwt hij meteen een hoge break op? . Brecel probeert met een "double" long pot een eerste rode bal te verwerken, maar de bal blijft haperen in de kaken van de pocket. Pech voor onze landgenoot, want Selby heeft hem nu maar af te maken.



De Engelsman kan als eerste de tafel aanvallen. Bouwt hij meteen een hoge break op?

clock 20:12 20 uur 12. Break-off! De handjes zijn geschud, Brecel mag de eerste break-off verzorgen. We zijn vertrokken! . Break-off! De handjes zijn geschud, Brecel mag de eerste break-off verzorgen. We zijn vertrokken!

clock 20:09 20 uur 09. De spelers staan klaar in de coulissen. We gaan er opnieuw aan beginnen. Hoe heeft Brecel de pauze verteerd? En misschien belangrijker: heeft Mark Selby wat kunnen bijslapen? . De spelers staan klaar in de coulissen. We gaan er opnieuw aan beginnen. Hoe heeft Brecel de pauze verteerd? En misschien belangrijker: heeft Mark Selby wat kunnen bijslapen?

clock 20:05 20 uur 05. Selby moet zijn domme foutjes zien te vermijden, maar ik ben er zeker van dat hij nog veel energie in de tank heeft. Ex-wereldkampioen Shaun Murphy. Selby moet zijn domme foutjes zien te vermijden, maar ik ben er zeker van dat hij nog veel energie in de tank heeft. Ex-wereldkampioen Shaun Murphy

Recap van sessie één. Brecel begon voortvarend tegen viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Met een snelle break van 77 zette hij in het eerste frame meteen de toon. Selby - die na zijn slopende halve finale tegen Mark Allen amper vijf uur geslapen had - was zichtbaar vermoeid en gaf enkele kansen weg. Brecel greep die met veel overtuiging en bij momenten wervelend snooker. Slechts twee keer kon Selby terugprikken, wat een tussenstand van 6-2-opleverde. In deze avondessie worden er opnieuw acht frames afgewerkt.



clock 19:55 Zo begon Brecel daarstraks aan zijn gedroomde openingssessie: met een fluke van jewelste. 19 uur 55. Zo begon Brecel daarstraks aan zijn gedroomde openingssessie: met een fluke van jewelste.

Sessie twee. Goeieavond! Na zo'n drie uur pauze zijn we terug op post voor sessie twee in deze WK-finale. Luca Brecel overklaste in sessie één viervoudig wereldkampioen Mark Selby met 6-2. Een prestatie die het allerbeste doet vermoeden, maar met nog drie sessies te spelen zijn nog lang niet aan de nieuwe patatjes. Om 20 uur beginnen de twee tenoren er opnieuw aan.



De spelers krijgen nu drie uur rust. Vooral Selby zal die pauze goed kunnen gebruiken om te herbronnen. Sessie twee gaat vanavond van start om 20 uur. Uiteraard kan u die ook hier op de voet volgen. Tot straks!



clock 16:57 16 uur 57. Geweldige Brecel leidt met 6-2 na sessie één. Met een break van 70 plaatst Brecel nog een uitroepteken achter zijn prestatie in sessie één. Onze landgenoot leidt met 6-2. Het is nog heel vroeg dag in deze finale, maar dit belooft veel goeds. . Geweldige Brecel leidt met 6-2 na sessie één Met een break van 70 plaatst Brecel nog een uitroepteken achter zijn prestatie in sessie één. Onze landgenoot leidt met 6-2. Het is nog heel vroeg dag in deze finale, maar dit belooft veel goeds.

clock 16:56 16 uur 56. Selby oogt vermoeid na zijn marathonpartij van gisteren.

clock 16:55 16 uur 55. Terwijl Brecel op weg is naar framewinst wrijft Selby op de achtergrond het zand uit zijn ogen. De Engelsman heeft drie uren de tijd om op zijn effen te komen, om 20 uur gaat de avondsessie van start. Een powernap kan wonderen doen. . Terwijl Brecel op weg is naar framewinst wrijft Selby op de achtergrond het zand uit zijn ogen. De Engelsman heeft drie uren de tijd om op zijn effen te komen, om 20 uur gaat de avondsessie van start. Een powernap kan wonderen doen.

clock 16:51 16 uur 51. Brecel speelt het pak helemaal uit elkaar. Hier zit een hoge score in, blijft onze landgenoot foutloos? . Brecel speelt het pak helemaal uit elkaar. Hier zit een hoge score in, blijft onze landgenoot foutloos?

clock 16:49 16 uur 49. Selby krijgt een vroege kans na een mindere break-off van Brecel, maar alweer mist hij een haalbare bal. Selby heeft dan ook nog eens de pech dat die rode bol voor de pocket rolt. Brecel ruikt zijn kans. . Selby krijgt een vroege kans na een mindere break-off van Brecel, maar alweer mist hij een haalbare bal. Selby heeft dan ook nog eens de pech dat die rode bol voor de pocket rolt. Brecel ruikt zijn kans.

clock 16:45 16 uur 45. Frame naar Selby. Brecel redt het niet en geeft op nadat hij - tegen beter weten in - mist op zwart. Dit moet Selby toch een vertrouwensboost geven. Nog één frame te gaan, kan de Engelsman zijn achterstand nog minimaliseren of gaat Brecel met vier frames voorsprong de avondessie in? . Frame naar Selby Brecel redt het niet en geeft op nadat hij - tegen beter weten in - mist op zwart. Dit moet Selby toch een vertrouwensboost geven.



Nog één frame te gaan, kan de Engelsman zijn achterstand nog minimaliseren of gaat Brecel met vier frames voorsprong de avondessie in?

clock 16:41 16 uur 41. Met een netjes uitgekiende break lijkt Selby op weg naar framewinst, maar met nog vier rode ballen op tafel loopt het mis op zwart. Brecel heeft veel werk voor de boeg wil hij dit nog rechttrekken, maar niets lijkt onmogelijk voor onze landgenoot in deze vorm. . Met een netjes uitgekiende break lijkt Selby op weg naar framewinst, maar met nog vier rode ballen op tafel loopt het mis op zwart. Brecel heeft veel werk voor de boeg wil hij dit nog rechttrekken, maar niets lijkt onmogelijk voor onze landgenoot in deze vorm.

clock 16:35 16 uur 35. Selby tankt vertrouwen met een lekkere long pot op rood, hij mag de tafel gaan aanvallen. Zit er eindelijk eens een noemenswaardige break in voor "The Jester from Leicester"? . Selby tankt vertrouwen met een lekkere long pot op rood, hij mag de tafel gaan aanvallen. Zit er eindelijk eens een noemenswaardige break in voor "The Jester from Leicester"?