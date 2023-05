LIVE Finale WK snooker: Brecel stoomt door en breidt zijn voorsprong tegen Selby uit naar 11-8

clock 14:46 14 uur 46. Brecel bulkt opnieuw van het vertrouwen en valt een rode long pot aan, maar mist. Wat later pegelt Selby er wel een knappe long pot in, maar dat levert hem geen positie op een kleur op. Opnieuw naar safetyspel. . Brecel bulkt opnieuw van het vertrouwen en valt een rode long pot aan, maar mist. Wat later pegelt Selby er wel een knappe long pot in, maar dat levert hem geen positie op een kleur op. Opnieuw naar safetyspel.

clock 14:40 14 uur 40. Brecel stoomt gewoon door! Beter kan deze derde sessie niet beginnen voor Brecel. Hij maakt het frame netjes af en zet Selby opnieuw drie frames in het krijt. 11-8, de wereld ziet er opnieuw roze uit voor onze landgenoot.

clock 14:37 14 uur 37. Brecel kan opnieuw aanvallen na een heerlijke long pot op rood. Selby liet iets te veel ruimte over met zijn safety, opnieuw een missertje van de Engelsman. De sterren staan nu zeer gunstig voor onze landgenoot in dit frame. Dit mag niet meer mislopen.

clock 14:33 14 uur 33. De break van Brecel stokt bij 43 punten nadat hij positie verliest op het rode pak in het midden. Een safety is de logische keuze. Een tactische fase dient zich aan.

clock 14:28 14 uur 28. Ook in frame 19 loopt het al vroeg mis voor Selby. Brecel kan overnemen en doet dat uitstekend: hij werkt rood binnen en speelt perfect positie op blauw. Zit er opnieuw een hoge score in?

clock 14:25 14 uur 25. Perfecte start voor Brecel! Luca Brecel schudt de zenuwen van zich af met een heerlijke centurybreak van 113. Na een vroege misser op rood van Selby nam onze landgenoot krachtig over.



Hij speelde vervolgens de tafel leeg en potte zijn eerste centurybreak van deze finale weg. Een perfecte start voor Brecel, die zijn voorsprong opnieuw aandikt: 10-8.

clock 14:20 14 uur 20. Brecel lijkt uit positie te raken met wit, maar vindt een knappe pot op rood naar de middenpocket. Het staat 25-24 voor onze landgenoot, maar er ligt nog veel werk op de plank in dit frame.

clock 14:17 14 uur 17. Selby reikt niet ver met zijn aanvalspoging, na een misser op rood. Brecel kan overnemen. Doet hij dat meteen gezwind?

clock 14:14 14 uur 14. Brecel start met een erg slechte safety: hij raakt de rode bal veel te dun, waardoor hij een andere rode meeneemt en wit totaal uit positie komt te liggen. Zo geeft hij meteen een stevige kans weg aan Selby.

clock 14:12 14 uur 12. Break-off! We zijn vertrokken op de slotdag van dit WK. Selby neemt de eerste break-off voor zijn rekening.

clock 14:06 14 uur 06. De spelers staan klaar in de coulissen en babbelen nog gezellig met elkaar. Zo dadelijk gaan we eraan beginnen.



Hoe hebben beide tenoren de nacht verteerd? Is de remonte van Selby in het hoofd van Brecel gekropen? Of knalt onze landgenoot onverstoord verder?

clock 13:52 13 uur 52. Brecel verkent vandaag nieuw terrein. Nooit eerder speelde hij een wedstrijd over 35 frames en nooit eerder stond hij zo dicht bij de oppergaai in het snooker.



"Ik hou niet van lange wedstrijden, ik raak dan soms wat verveeld", sprak Brecel nog voor dit WK. Onze landgenoot zal zich vandaag scherp moeten houden, terwijl Selby zich op zijn beurt zal verkneukelen bij een slijtageslag.

clock 13:51 13 uur 51. Luca Brecel komt aan bij The Crucible.

clock 13:50 13 uur 50. Luca Brecel is aangekomen voor sessie 3. In de straten rond The Crucible maakt hij nog even tijd voor de fans en voor zijn vader. Daarna stapt hij de artiesteningang van het theater binnen.

clock 13:45 13 uur 45. Selby is in de tweede sessie agressiever gaan spelen, en dat heeft opgeleverd. Die tweede sessie was buitenaards. Jimmy White bij Eurosport.

clock 13:35 13 uur 35. De 147 van Selby was een bittere pil voor Kyren Wilson, die eerder in het toernooi al een maximumbreak scoorde, maar nu zijn prijzengeld van 55.000 pond (40.000 voor de 147 + 15.000 voor de hoogste break) nu moet delen met Selby.

