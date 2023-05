LIVE Finale WK snooker: Brecel begint uitstekend en komt op twee frames van de wereldtitel

clock 20:42 20 uur 42. Selby wint frame. Met een break van 78 hengelt Mark Selby het 27ste frame binnen. Niets waar Brecel zich druk om moet maken. . Selby wint frame Met een break van 78 hengelt Mark Selby het 27ste frame binnen. Niets waar Brecel zich druk om moet maken.

clock 20:39 20 uur 39. Selby staat dan wel zes frames in het krijt, "The Jester from Leicester" blijft een artiest met de keu. Hij zet zichzelf op weg naar hoge break, dit frame geeft hij niet meer uit handen.

clock 20:33 20 uur 33. Brecel mist opnieuw een kans om zich te lanceren in dit spelletje. Na een pot op rood waagt hij zijn kans op blauw, maar die bal mist hij met een veel te wilde stoot. Een kans voor Selby.

clock 20:29 20 uur 29. Wauw! Met een heerlijke "double" op rood spoelt Brecel zijn misser van daarnet door. Zich echt herlanceren in dit frame lukt weliswaar niet, want de rode ballen liggen te compact om speelbaar te zijn.



Een tactische fase dient zich aan, dan zijn we altijd benieuwd welk plannetje Selby kan verzinnen.

clock 20:25 20 uur 25. Selby laat een steekje vallen bij zijn safety en gunt Brecel een optie op rood naar de middenpocket. Die grijpt onze landgenoot met beide handen. Een hoge break komt er echter niet, want de Belg mist niet veel later een eenvoudige bal op rood. Zo'n missers zagen we vandaag nog niet vaak bij Brecel.

clock 20:20 20 uur 20. Brecel komt op twee frames van wereldtitel. Met een break van 67 start Brecel uitstekend. Zijn safety laat wel een optie op de rode bal en die grijpt Selby met een fenomenale pot. Ook zijn pot op zwart die daarop volgt, is van geweldige makelij. Helaas voor de Engelsman mist hij daarna op rood.



Game over, het frame is voor Brecel, die opnieuw een stapje dichter bij de wereldtitel komt. Hij heeft nog twee frames nodig.



clock 20:15 20 uur 15. Brecel lijkt geen enkele last te hebben van goudkoorts. Onze landgenoot bouwt zorgvuldig zijn break op en ruimt al enkele lastige rode ballen uit de weg. Met een geweldige pot op bruin toont Brecel nog maar eens wat voor een "shot maker" hij is. Al 46 punten op zijn teller.

clock 20:11 20 uur 11. Brecel opent met pareltje. Luca Brecel grijpt zijn eerste kans in deze slotsessie. Met een fantastische long pot, zijn zoveelste van deze finale, opent hij de debatten.

clock 20:07 20 uur 07. Brecel mag als eerste de arena betreden. Hij krijgt nog een knuffel van scheidsrechter Brendan Moore. Daarna betreedt Selby de zaal, die de eerste break-off voor zijn rekening zal nemen.

clock 20:04 20 uur 04. Brecel voor een plek in de geschiedenisboeken. Dat Brecel de eerste Belgische wereldkampioen in het snooker kan worden, hoeven we u niet te vertellen. Brecel kan verder ook de eerste speler buiten het Gemenebest worden die wereldkampioen wordt en de eerste speler van het Europese vasteland.



De zege kan Brecel 500.000 pond opleveren, goed voor zo'n 565.000 euro. Bij winst wordt hij ook het nummer twee van de wereld, op een zucht van de eerste plek van Ronnie O'Sullivan.

clock 19:53 19 uur 53. De spanning stijgt in Sheffield. Over een kwartiertje beginnen we er opnieuw aan in The Crucible. In de slotsessie wordt er doorgespeeld tot we een wereldkampioen hebben. Met andere woorden: tot iemand 18 frames achter zijn naam heeft. Brecel heeft er nog drie nodig, Selby nog acht.

clock 19:37 19 uur 37. Luca Brecel komt aan bij The Crucible . Luca Brecel komt aan bij The Crucible

clock 18:33 18 uur 33. Dennis Taylor: "Luca Brecel speelt misschien wel mooiste snooker dat ik al gezien heb".

clock 18:29 18 uur 29. Ik zit hier sinds 1977 en Brecel speelt misschien wel het mooiste snooker dat ik al gezien heb. Dennis Taylor.

clock 18:27 18 uur 27. Lof van voormalige wereldkampioen. "Hij heeft nog veel werk voor de boeg, maar Brecel is ervan op de hoogte dat Selby nog zal knokken voor de titel", blikt Dennis Taylor, BBC-commentator en wereldkampioen in 1985 vooruit op het slot van de WK-finale. Volgens Taylor zou Brecel een verdiende winnaar zijn: "Luca heeft zo goed gespeeld dit toernooi. Wat hij toonde tegen O'Sullivan en Si is onwaarschijnlijk. Ik zit hier sinds 1977 en hij speelt misschien wel het mooiste snooker dat ik al gezien heb. Het is heerlijk om daar commentaar op te geven."

Volgens Taylor zou Brecel een verdiende winnaar zijn: "Luca heeft zo goed gespeeld dit toernooi. Wat hij toonde tegen O'Sullivan en Si is onwaarschijnlijk. Ik zit hier sinds 1977 en hij speelt misschien wel het mooiste snooker dat ik al gezien heb. Het is heerlijk om daar commentaar op te geven."

"Iedereen heeft last van zenuwen, maar Luca blijft zo rustig. Als hij het afmaakt, is het mooi voor België én snooker in de hele wereld. Hij verdient het om wereldkampioen te worden."

clock 17:22 17 uur 22. Ik probeer een zwakte te bedenken bij Brecel, maar hij heeft die gewoon niet. Ik zie geen manier hoe Selby dit nog kan rechttrekken. Alan McManus bij Eurosport.

clock 17:17 17 uur 17. Apotheose vanaf 20 uur. 15-10, Brecel heeft nog drie frames nodig voor een eerste wereldtitel. Vanavond valt de beslissing in de vierde sessie die om 20 uur van start gaat. Die afspraak met de geschiedenis mag u niet missen, tot straks!