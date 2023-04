Finale WK snooker: Geweldige Luca Brecel overklast Mark Selby in sessie één en leidt met 6-2

Met Mark Williams en Ronnie O'Sullivan had Luca Brecel dit WK al twee snookerlegendes op zijn boterham gelegd, met Mark Selby kreeg hij in de finale opnieuw een grootheid voorgeschoteld.



De wedstrijd tegen de viervoudige wereldkampioen diende zich aan als clash der stijlen. De offensieve alles-of-niets-stijl van Brecel staat in schril contrast met de verdedigende en tactisch uitgekiende aanpak van Selby.



Maar Selby - die door zijn uitputtingsslag in de halve finale tegen Mark Allen een korte nacht had gehad - kwam in het openingsframe niet aan verdedigen toe. Brecel ging voortvarend van start met een break van 77.



In frame twee wachtte een eerste tactische test voor Brecel, maar hij pareerde de safetyshots van Selby met veel overtuiging en maakte er al snel 2-0 van. Met een 90-break in frame drie duwde "The Belgian Bullet" nog wat door, een droomstart.



De zichtbaar vermoeide Selby moest reageren en deed dat ook. Bij een zeldzame misser van Brecel nam de Engelsman kordaat over. Maar lang duurde die opflakkering van Selby niet: met indrukwekkend snooker maakte Brecel er 5-1 van.



In frame zeven kon Selby zijn offensieve kwaliteiten nog eens botvieren, maar in het slotframe van de sessie plaatste Brecel met een break van 70 een uitroepteken achter zijn prestatie. De Belg gaat om 20 u met een 6-2-voorsprong sessie twee in.