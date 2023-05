Finale WK snooker: Briljante Brecel kan wereldtitel al ruiken en leidt met 15-10 tegen Selby

clock 17:22 17 uur 22. Ik probeer een zwakte te bedenken bij Brecel, maar hij heeft die gewoon niet. Ik zie geen manier hoe Selby dit nog kan rechttrekken. Alan McManus bij Eurosport. Ik probeer een zwakte te bedenken bij Brecel, maar hij heeft die gewoon niet. Ik zie geen manier hoe Selby dit nog kan rechttrekken. Alan McManus bij Eurosport

clock 17:17 17 uur 17. Apotheose vanaf 20 uur. 15-10, Brecel heeft nog drie frames nodig voor een eerste wereldtitel. Vanavond valt de beslissing in de vierde sessie die om 20 uur van start gaat. Die afspraak met de geschiedenis mag u niet missen, tot straks!

clock 17:12 17 uur 12. Selby knokte zich terug met twee frames, maar toch bleef Brecel die shots onder druk gewoon wegpotten. Luca is een "free roller", hij geniet van zichzelf in die zaal. Hij is zó gevaarlijk. Jimmy White bij Eurosport

clock 17:08 17 uur 08. Weergaloze Brecel kan wereldtitel al ruiken! Onze landgenoot kraakt niet onder de immense druk en maakt ook dit laatste frame van de sessie netjes af. Het niveau van Brecel in deze derde sessie was bij momenten onnavolgbaar.



clock 17:05 17 uur 05. Met een geweldige long pot op rood en een nog betere positie op zwart brengt Brecel zichzelf weer in commando. Dit moet hij afmaken!

clock 17:01 17 uur 01. Brecel lost het deels op, maar twee rode ballen plakken centraal nog tegen mekaar. "The Belgian Bullet" is daardoor verplicht om een safety te spelen op de derde rode bal aan de rechterkant van de tafel. Hij geeft daarmee een kans op een long pot weg aan Selby, maar die mist. Dit kan nog alle kanten uit.

clock 16:57 16 uur 57. Selby dikt zijn score aan tot 40 punten, maar mist dan een rode bal. Brecel neemt over met een nette pot, maar het wordt moeilijk om via de bruine bal het rode pak uit mekaar te spelen. Wat verzint onze landgenoot?

clock 16:52 16 uur 52. Selby opent het frame met een geweldige long pot, maar zijn break stokt al na 22 punten na een misser op geel. Brecel kan overnemen, maar verrast daarna met een eenvoudige misser op zwart. Even een nonchalant moment van Brecel, Selby zal het graag zien gebeuren.



Even een nonchalant moment van Brecel, Selby zal het graag zien gebeuren.

clock 16:47 16 uur 47. Buitenaardse Belg. Fenomenaal wat Brecel hier doet. Hij doorprikt het momentum van Selby met een nieuwe centurybreak van 119. Zijn vierde (!) in zeven frames. Dit is snooker van het allerhoogste niveau. Onze landgenoot dikt zijn voorsprong weer aan tot vier frames. We hebben nog één frame te gaan in deze sessie.



Onze landgenoot dikt zijn voorsprong weer aan tot vier frames. We hebben nog één frame te gaan in deze sessie.

clock 16:41 16 uur 41. Brecel blijft verbazen in deze wedstrijd. Even leek er mentaal iets geknakt te zijn, maar nu bouwt hij opnieuw met enkele fantastische shots aan een break. Al 52 punten op zijn teller.

clock 16:35 16 uur 35. Zijn long pots lieten Brecels de voorbije twee frames wat in de steek, maar Brecel opent frame 24 met een pareltje op rood. Spoelt hij de voorbije twee frames door met een knappe score?

clock 16:31 16 uur 31. Selby knokt terug. Het geluk van Brecel is op in dit frame. Met een "escape shot" raakt hij zijn rode doel, maar de bal rolt vlak voor een pocket. Selby hoeft de bal maar binnen te jagen. Vervolgens ruimt hij enkele gekleurde ballen op en pakt hij het frame. Opnieuw een erg belangrijk frame voor Selby, die weer wat vertrouwen tankt. Bovendien waren er voor het eerst tekenen van zenuwen te zien bij Luca Brecel, die de zaal erg snel verlaat. Nog twee frames te gaan in deze sessie.



Opnieuw een erg belangrijk frame voor Selby, die weer wat vertrouwen tankt. Bovendien waren er voor het eerst tekenen van zenuwen te zien bij Luca Brecel, die de zaal erg snel verlaat. Nog twee frames te gaan in deze sessie.

clock 16:26 16 uur 26. Brecel heeft mazzel bij een safetyshot. De rode bal blijft dicht bij de pocket liggen, wit rolt helemaal naar de andere kant van de tafel: dit maakt het erg lastig voor Selby. Zo blijkt ook, want Selby mist tot twee keer toe. Opnieuw 8 strafpunten die Brecel cadeau krijgt.

clock 16:22 16 uur 22. Brecel heeft een snooker beet: Selby mist en tikt zwart aan, dat zijn 7 strafpunten die Brecel cadeau krijgt. Daarna krijgt onze landgenoot een kans op een long pot, maar hij mist ruim. Een uur geleden had hij zulke ballen wel gewoon afgemaakt. Het blijft razend spannend in dit frame.

clock 16:16 16 uur 16. Selby verzamelt een break van 54 punten, maar moet dan voor een veilige optie kiezen. DIt frame is nog lang niet gespeeld, er liggen nog voldoende ballen op tafel voor een handvol plottwists. Selby leidt met 54-41.

clock 16:11 16 uur 11. Brecel krijgt een nieuwe kans aangeboden, maar laat het liggen. Een accident de parcours of de eerste tekenen van zenuwen? Selby krijgt hier in elk geval een reuzenkans om het frame nog af te snoepen van de Belg.



Selby krijgt hier in elk geval een reuzenkans om het frame nog af te snoepen van de Belg.