Finale WK snooker: Brecel ziet ontketende Selby (met 147) naderen tot op één frame, om 14 uur spelen ze weer

Dit was een geweldige sessie snooker. Beide spelers haalden een enorm hoog niveau, dat belooft voor morgen. Ex-wereldkampioen Shaun Murphy

Selby wint er drie op een rij. Selby komt als winnaar uit het duel. Hij werkt de nodige gekleurde ballen - met enkele knappe pots en ook een welgekomen portie meeval - weg. Ook roze pot hij nog met een knappe double. Erg zuur voor Brecel, die drie frames op een rij verliest. Selby wint deze sessie met 6-3 en zit helemaal terug in de wedstrijd. Het staat 9-8, morgen om 14 uur gaan we verder met sessie drie.



Selby wint deze sessie met 6-3 en zit helemaal terug in de wedstrijd. Het staat 9-8, morgen om 14 uur gaan we verder met sessie drie.

Selby knokt zich helemaal terug in het frame, maar verliest positie op de laatste rode bal. Na wat gepingpong legt hij Brecel snooker met een prachtig shot. Onze landgenoot ontsnapt met een knappe effectbal, maar maakt de witte bal wel speelbaar voor de laatste rode bal. Selby pot hem ook, maar de gekleurde ballen liggen lastig. Vooral de gele.



Een slechte safety van Brecel zet de deur open voor Selby. Dit kan een kantelpunt in de wedstrijd zijn, als Selby ook dit frame nog uit de handen van onze landgenoot rukt.

Brecels break stokt na 48 punten. Gelukkig voor hem kan Selby niet meteen overnemen. De Engelsman kan er opnieuw een loopgravenslag van maken.

De emoties zijn even gaan liggen. Dat moet ook, want er moet nog een frame afgewerkt worden in deze finale. Brecel begint alvast uitstekend met een pot op rood. Zit er een goede score in? Het zou hem alvast deugd doen, na de nieuwe vertrouwensboost voor zijn tegenstander.

Selby knalt het dak eraf met een 147! Wat een moment! Mark Selby schrijft snookergeschiedenis met de allereerste 147-maximumbreak in een WK-finale. Het is de veertiende 147 ooit op het WK snooker. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak, Selby geniet met volle teugen. Bovendien komt hij opnieuw tot op twee frames van Brecel in deze finale.



Selby werkt alle rode ballen fenomenaal weg. Als hij alle gekleurde ballen nu opkuist, schrijft hij geschiedenis met de allereerste maximumbreak in een WK-finale.

Selby pakt opnieuw uit met een geweldige break. Het frame heeft hij binnen, maar beter nog: hij ligt op koers voor een maximumbreak. Gaan we hier een stukje snookergeschiedenis meepikken?

Opnieuw loopt een long pot mis voor Brecel. Dit biedt Selby opnieuw een stevige kans op het frame. Onze landgenoot lacht groen naar zijn entourage in de tribunes.

Brecel ergert zich na een bibberende safety. Hij gebaart dat de witte bal opnieuw van zijn baan afweek. Zou er dan toch een probleem zijn met de tafel? Eerder in deze sessie zagen nog al afwijkende ballen.

Selby pakt frame vijftien. Selby maakt het frame af met een break van 61 en maakt er 9-6 van. Nog twee frames te gaan in deze sessie. De spanning stijgt stilaan bij beide spelers.

Een slechte safety van Brecel maakt een rode bal gemakkelijk speelbaar voor Selby. De Engelsman toont zich klinisch en kan gaan bouwen. Dit had Brecel kunnen/moeten vermijden

