WK snooker: Weergaloze Si leidt met 6 frames tegen balende Brecel, die nieuwe comeback nodig heeft

clock 13:48 13 uur 48. Alles kan nog, maar dat Brecel straks z'n avondsessie moet winnen lijkt een certitude. Liefst zo ruim mogelijk ook, met pakweg 6-2. Renaat Schotte vanuit Sheffield. Alles kan nog, maar dat Brecel straks z'n avondsessie moet winnen lijkt een certitude. Liefst zo ruim mogelijk ook, met pakweg 6-2. Renaat Schotte vanuit Sheffield

clock 13:37 13 uur 37. De achterstand van Brecel is groot, maar in zijn kwartfinale tegen O'Sullivan heeft hij getoond dat hij tot een straffe comeback in staat is. De kaarten liggen nu wel anders. O'Sullivan presteerde in de slotsessie van die kwartfinale ondermaats, deze Si lijkt niet meteen van plan om zijn huizenhoge niveau te laten zakken. Bovendien komt Brecel zelf niet aan zijn percentages van in de kwartfinale. De derde sessie kan u vanavond op deze pagina opnieuw live volgen vanaf 20 uur. De (eventuele) slotsessie vindt morgen op 15.30 uur plaats. . De achterstand van Brecel is groot, maar in zijn kwartfinale tegen O'Sullivan heeft hij getoond dat hij tot een straffe comeback in staat is.



De kaarten liggen nu wel anders. O'Sullivan presteerde in de slotsessie van die kwartfinale ondermaats, deze Si lijkt niet meteen van plan om zijn huizenhoge niveau te laten zakken. Bovendien komt Brecel zelf niet aan zijn percentages van in de kwartfinale.



De derde sessie kan u vanavond op deze pagina opnieuw live volgen vanaf 20 uur. De (eventuele) slotsessie vindt morgen op 15.30 uur plaats.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:29 13 uur 29. Sublieme Si. Zijn er nog superlatieven over? Si Jiahui staat met een wereldprestatie in sessie twee op amper zes frames van de finale. Brecel staat op zijn beurt op zes frames van Si. Onze landgenoot heeft een klein mirakel nodig om dit nog recht te trekken, zeker gezien het spelniveau van zijn tegenstander. . Sublieme Si Zijn er nog superlatieven over? Si Jiahui staat met een wereldprestatie in sessie twee op amper zes frames van de finale. Brecel staat op zijn beurt op zes frames van Si.



Onze landgenoot heeft een klein mirakel nodig om dit nog recht te trekken, zeker gezien het spelniveau van zijn tegenstander.

clock 13:28 13 uur 28. Si vergeet het frame definitief af te maken, met een onnodige misser op rood. Brecel heeft zo nog een waterkans om terug te slaan met een snooker, maar alles zit mee voor Si. Met een fluke van jewelste werkt hij de gele bal binnen. Over en uit voor Brecel. . Si vergeet het frame definitief af te maken, met een onnodige misser op rood. Brecel heeft zo nog een waterkans om terug te slaan met een snooker, maar alles zit mee voor Si. Met een fluke van jewelste werkt hij de gele bal binnen. Over en uit voor Brecel.

clock 13:21 13 uur 21. Alweer stokt de break van Brecel vroegtijdig, bij 31 punten. Even leek zijn gemiste rode bal nog in de bovenhoek te vallen, maar het zit niet mee voor onze landgenoot. Si is weer aan zet, en dan kan het snel gaan. . Alweer stokt de break van Brecel vroegtijdig, bij 31 punten. Even leek zijn gemiste rode bal nog in de bovenhoek te vallen, maar het zit niet mee voor onze landgenoot. Si is weer aan zet, en dan kan het snel gaan.

clock 13:19 13 uur 19. Een ongelukkige safety voor Si biedt Brecel een mooie kans in het slotframe van deze sessie. Houdt onze landgenoot het hoofd koel? Er staat nu veel druk op de ketel. . Een ongelukkige safety voor Si biedt Brecel een mooie kans in het slotframe van deze sessie. Houdt onze landgenoot het hoofd koel? Er staat nu veel druk op de ketel.

clock 13:16 13 uur 16. Si blijft imponeren. Een pot succes van 94 procent en een long pot succes van 71 procent voor Si. Met zulke cijfers speel je iedereen naar huis. Brecel staat met de rug tegen de muur na alweer een vlotte framewinst voor de Chinees: 5-10. Het zestiende frame wordt absoluut cruciaal: wordt Brecels achterstand in de derde sessie vier of zes frames? . Si blijft imponeren Een pot succes van 94 procent en een long pot succes van 71 procent voor Si. Met zulke cijfers speel je iedereen naar huis. Brecel staat met de rug tegen de muur na alweer een vlotte framewinst voor de Chinees: 5-10.



Het zestiende frame wordt absoluut cruciaal: wordt Brecels achterstand in de derde sessie vier of zes frames?

clock 13:12 13 uur 12. Brecel schudt het hoofd. Hij beseft dat het finaleticket hem alsmaar meer aan het ontglippen is. Onze landgenoot zal wellicht ook verbaasd zijn van het waanzinnige niveau dat de Chinees op dit toernooi haalt. . Brecel schudt het hoofd. Hij beseft dat het finaleticket hem alsmaar meer aan het ontglippen is. Onze landgenoot zal wellicht ook verbaasd zijn van het waanzinnige niveau dat de Chinees op dit toernooi haalt.

clock 13:09 13 uur 09. Een misser van Si levert Brecel opnieuw een kansje op, maar onze landgenoot maakt het zichzelf moeilijk en mist een lastige rode. De rollen zijn zo weer omgedraaid. Als Si dit frame wint, gaat hij met minstens vier frames voorsprong de derde sessie in. Alarmfase rood voor Brecel. . Een misser van Si levert Brecel opnieuw een kansje op, maar onze landgenoot maakt het zichzelf moeilijk en mist een lastige rode. De rollen zijn zo weer omgedraaid.



Als Si dit frame wint, gaat hij met minstens vier frames voorsprong de derde sessie in. Alarmfase rood voor Brecel.

clock 13:02 13 uur 02. Brecel begint frame 15 met een zoveelste gemiste long pot. Om écht druk te zetten op de Chinees zullen die ballen toch eens moeten vallen. Si kan zo alweer de tafel aanvallen, Brecel moet hopen dat zijn tegenstander een steekje laat vallen. . Brecel begint frame 15 met een zoveelste gemiste long pot. Om écht druk te zetten op de Chinees zullen die ballen toch eens moeten vallen. Si kan zo alweer de tafel aanvallen, Brecel moet hopen dat zijn tegenstander een steekje laat vallen.

clock 13:00 13 uur . Brecel knoopt aan met framewinst. Na een drie op een rij voor Si staat Brecel terug op het scorebord. Een misser op roze leek fataal voor onze landgenoot, maar Si liet zich daarna op een zeldzaam foutje betrappen. Een cadeau dat Brecel niet liet liggen. Een levenslijn die hij nodig had in deze partij: 5-9. Nog twee frames te gaan in deze sessie. . Brecel knoopt aan met framewinst Na een drie op een rij voor Si staat Brecel terug op het scorebord. Een misser op roze leek fataal voor onze landgenoot, maar Si liet zich daarna op een zeldzaam foutje betrappen. Een cadeau dat Brecel niet liet liggen. Een levenslijn die hij nodig had in deze partij: 5-9.



Nog twee frames te gaan in deze sessie.

clock 12:58 12 uur 58. Een tactische keuze van Si op de blauwe bal pakt helemaal verkeerd uit. Een zeldzame fout van de Chinees, die Brecel zo het frame aanbiedt op een dienblaadje. Dit mag de Belg niet laten liggen. . Een tactische keuze van Si op de blauwe bal pakt helemaal verkeerd uit. Een zeldzame fout van de Chinees, die Brecel zo het frame aanbiedt op een dienblaadje. Dit mag de Belg niet laten liggen.

clock 12:55 12 uur 55.

clock 12:54 12 uur 54. Ai ai. Brecel lijkt op weg naar een knappe score, maar mist een haalbare roze bal naar de middenpocket. Op het moment van zijn stoot luidde er ook geroezemoes uit het publiek, niet echt bevorderlijk. Onze landgenoot heeft het gros van het werk in dit frame opgeknapt, maar lijkt het nu weg te geven. De tafel ligt gunstig voor Si om het af te maken. . Ai ai. Brecel lijkt op weg naar een knappe score, maar mist een haalbare roze bal naar de middenpocket. Op het moment van zijn stoot luidde er ook geroezemoes uit het publiek, niet echt bevorderlijk.



Onze landgenoot heeft het gros van het werk in dit frame opgeknapt, maar lijkt het nu weg te geven. De tafel ligt gunstig voor Si om het af te maken.





clock 12:51 12 uur 51. Brecel werkt zichzelf netjes in het frame, met een loepzuivere safety. Daarop moet Si een kans weggeven, die Brecel met een prachtige stoot aanneemt. "The Belgian Bullet" kan na twee blanco spelletjes eindelijk nog eens de tafel aanvallen. . Brecel werkt zichzelf netjes in het frame, met een loepzuivere safety. Daarop moet Si een kans weggeven, die Brecel met een prachtige stoot aanneemt.



"The Belgian Bullet" kan na twee blanco spelletjes eindelijk nog eens de tafel aanvallen.

clock 12:50 12 uur 50.

clock 12:44 12 uur 44. Super Si. De superlatieven zijn stilaan op voor de 20-jarige WK-debutant. Met opnieuw een dominant frame dikt Si zijn voorsprong nog wat aan. Brecel doet weinig verkeerd, maar Si blijft wereldpots maken. Onze landgenoot moet de moed erin houden. Er is nog tijd genoeg voor een counteraanval. En die heeft Brecel in huis, dat weten we ondertussen. . Super Si De superlatieven zijn stilaan op voor de 20-jarige WK-debutant. Met opnieuw een dominant frame dikt Si zijn voorsprong nog wat aan. Brecel doet weinig verkeerd, maar Si blijft wereldpots maken.



Onze landgenoot moet de moed erin houden. Er is nog tijd genoeg voor een counteraanval. En die heeft Brecel in huis, dat weten we ondertussen.

clock 12:40 12 uur 40. De break van Si stokt na 58 punten, maar wel met een goede safety. Veel opties zijn er niet van Brecel, die defensief moet spelen én moet hopen dat Si een keertje een long pot mist. Onze landgenoot heeft ondertussen al bijna 40 minuten geen bal meer gepot. . De break van Si stokt na 58 punten, maar wel met een goede safety. Veel opties zijn er niet van Brecel, die defensief moet spelen én moet hopen dat Si een keertje een long pot mist.



Onze landgenoot heeft ondertussen al bijna 40 minuten geen bal meer gepot.