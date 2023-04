WK snooker: Luca Brecel knokt terug tegen Jiahui Si in halve finales, om 11 uur doen ze voort

Sessie 1: Brecel overleeft vliegende start

Vanaf de halve finales staat er nog maar één tafel in het Crucible Theatre, maar beide spelers leken niet onder de indruk van de nieuwe wedstrijdomstandigheden in de snookertempel.



Zeker Jiahui Si maakte indruk met zijn complexloze spel, al moest de Chinees het 1e frame van de dag wel nog aan Luca Brecel laten. Onze landgenoot had daarbij het geluk aan zijn kant met een "fluke": hij miste roze, maar die rolde er in een ander pocket alsnog in.



Si liet het niet aan zijn hart komen en antwoordde met fenomenaal snooker. De Chinees raakte de ballen geweldig en potte ongelooflijk secuur. Brecels foutjes werden genadeloos afgestraft en Si scoorde 4 frames op rij meer dan 100 punten, onder meer ook met 2 century's.



Bij 4-1 leek het even de verkeerde kant uit te gaan voor Brecel, die zich - ietwat tegen zijn natuur in - weer in de wedstrijd knokte door het tactisch goed uit te spelen. Ook Si acteerde niet langer foutloos en zo sloop Brecel op kousenvoeten dichterbij.



De Belg had zelfs de kans om de dag met 4-4 af te sluiten, maar in het spannende 8e spelletje miste hij de roze die hem het frame opgeleverd had. Jiahui Si pakte het cadeautje uit en begint vrijdag met een voorsprong van 2 frames aan de 2e sessie.