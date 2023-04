WK snooker: Luca Brecel knokt terug na kanonstart van Chinees Si Jiahui in halve finales

Na de eerste sessie in de halve finales van het WK snooker staat Luca Brecel met 5-3 in het krijt tegen Si Jiahui. De Chinees overrompelde onze landgenoot in het wedstrijdbegin met verbluffend snooker. Brecel krabbelde overeind en knokte goed terug, al was het laatste frame ongetwijfeld een bittere pil. Vrijdag om 11 uur Belgische tijd wordt er voortgespeeld.