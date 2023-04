WK snooker: Brecel geeft zichzelf met sublieme comeback nog kans op finale

De eerste sessie van de halve finale tussen Luca Brecel en Si Jiahui had donderdagavond meteen de toon gezet. Een imponerende Si maakte indruk met loepzuiver snooker, Luca Brecel was genoopt tot aanklampen.

En dat aanklampen lukte steeds moeilijker. De Chinese WK-debutant leek geen last te hebben van de omstandigheden en miste amper een bal. Bij 5-11 na de tweede sessie leek Brecel voor een aartsmoeilijke opdracht te staan.

Zeker als Si Jiahui ook in de derde sessie gewoon doorstoomde. Elk klein foutje van Brecel werd genadeloos afgestraft. Bij 5-14 voor de Chinees krabde Brecel zich eens weemoedig in de haren.

Maar net voor de pauze kon The Belgian Bullet dan toch nog eens een kogel in zijn pistool laden. Zijn eerste century van de halve finale gaf hem een boost. Brecel wou zelfs zo graag doorgaan op zijn elan dat hij even vergat dat er een pauze was.

De korte onderbreking kon onze landgenoot niet afstoppen. Met nog eens breaks van onder meer 60 en 66 knabbelde Brecel steeds meer aan zijn achterstand. Bij het laatste frame werd nog eens duidelijk dat de druk begon te wegen op Si Jiahui: hij miste een eenvoudige groene bal, Brecel maakte het wel af.

Met 10-14 lijkt nog veel mogelijk tijdens de laatste sessie van de halve finale. Morgen probeert Brecel vanaf 15.30 uur zijn comeback helemaal af te maken.

(Scroll omlaag voor fase per fase)