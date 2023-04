Liveblog WK snooker: Luca Brecel begint om 14 uur aan zijn halve finale

clock 11:50

11 uur 50. Hoe ziet de halve finale eruit? Luca Brecel en Si Jiahui beginnen vanmiddag om 14 uur Belgische tijd aan hun halve finale. Die halve finale is gespreid over verschillende sessies. Na vanmiddag zijn er nog sessies op vrijdagochtend (11 uur), vrijdagavond (20 uur) en zaterdagmiddag (15.30 uur). De eerste 3 sessies tellen telkens 8 frames, in de laatste sessie op zaterdag zijn dat er mogelijk 9. Er wordt gespeeld naar een best-of-33: wie als eerste 17 frames wint, stoot door naar de finale. .