LIVE WK snooker: Ontketende Brecel wint 9 (!) frames op een rij en hangt bordjes gelijk tegen Si

Brecel verzamelt 50 punten en verstopt dan de cue ball hoog en droog achter groen. Si heeft werk voor de boeg.

Si plooit als eerste in de tactische openingsfase van het frame. Een foute safety op rood zet de deur open voor Brecel. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de jonge Chinees worstelt met de druk. Kan onze landgenoot meteen wegsnellen?



We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de jonge Chinees worstelt met de druk. Kan onze landgenoot meteen wegsnellen?

Break-off. Si neemt de break-off van frame 29 voor zijn rekening. De druk moet bij beide spelers gigantisch zijn.

De twee tenoren staan opnieuw klaar in de coulissen. Het is money time nu, we spelen tot iemand 17 frames achter zijn naam heeft.

Het is ongelooflijk wat Brecel doet, maar de druk komt nu wel opnieuw bij hem te liggen. Hoe dan ook is hij nu de favoriet in deze match. Jimmy White bij Eurosport.

Si heeft heel het toernooi lang geweldig staan scoren, maar er is iets geknakt. Ik weet niet hoe het komt. Dat kan The Crucible nu eenmaal met je doen. Ronnie O'Sullivan bij Eurosport

Brecel hangt de bordjes gelijk! Het is bijna niet te geloven, maar Luca Brecel heeft met negen frames op een rij zijn achterstand van 5-14 ongedaan gemaakt. Onze landgenoot werkt blauw weg met een feilloze long pot. Wat later maakt hij het op roze helemaal af. Is Brecel opnieuw op weg naar een onwaarschijnlijke stunt? Met 14-14 is alles nog mogelijk, maar het mentale voordeel ligt nu duidelijk bij de Belg. De spelers krijgen nu vijftien minuten pauze, daarna zijn we toe aan de absolute apotheose van deze partij.



Is Brecel opnieuw op weg naar een onwaarschijnlijke stunt? Met 14-14 is alles nog mogelijk, maar het mentale voordeel ligt nu duidelijk bij de Belg.



De spelers krijgen nu vijftien minuten pauze, daarna zijn we toe aan de absolute apotheose van deze partij.

Brecel werkt bruin weg met een heerlijke long pot, maar mist dan zijn "frame ball", de blauwe. Gelukkig voor onze landgenoot landt de blauwe bal veilig.

Brecel en Si maken er een bloednerveus einde van dit frame van. Bruin, blauw, roze en zwart liggen nog op tafel. Brecel leidt met 49-40. Onze landgenoot heeft bruin en blauw nodig voor framewinst.

Si harkt 28 punten bij mekaar, maar moet dan kiezen voor een safety. Na wat gepingpong over en weer kan Brecel opnieuw de ballen aanvallen, maar een misser op de laatste rode bal werpt Si een levenslijn toe. De ballen liggen wel erg moeilijk.



Een eerste echte misser van Brecel in deze sessie levert Si een mooie kans op. Kan de Chinees profiteren?

Brecel herneemt het frame met een geweldige long pot op rood. Ook een lastige gele bal werkt hij daarna goed weg. Met een safety lokt hij Si nu opnieuw zijn pijp. Een guerrillatactiek die we niet echt gewoon zijn van Brecel, maar het is bewonderenswaardig hoe geduldig hij speelt.

Brecel neemt zijn tijd zoekt zorgvuldig naar de juiste lijnen. Na een break van 44 punten kiest hij voor een safety. Wat kan Si verzinnen?

Si heeft een van zijn feilloze long pots nodig om zichzelf nog eens te lanceren, maar de Chinees mist vertrouwen. Zijn misser dient opnieuw een kans aan aan Brecel. Grijpt hij die ook?

Eight on the spin! Brecel stoomt gewoon door en wint zijn achtste frame op een rij. Si Jiahui moet machteloos toekijken hoe onze landgenoot zich helemaal heeft teruggevochten in deze partij. 13-14, het kan nog alle kanten uit. Brecel stond gisteren 5-14 achter, nog nooit heeft iemand op het WK snooker een achterstand van negen frames kunnen omdraaien in winst. Zorgt Brecel voor een primeur?



Brecel stond gisteren 5-14 achter, nog nooit heeft iemand op het WK snooker een achterstand van negen frames kunnen omdraaien in winst. Zorgt Brecel voor een primeur?

Zo goed Si Jiahui in de eerste helft van deze halve finale speelde, zo dominant is Luca Brecel in de tweede helft van deze partij. Onze landgenoot lijkt op weg naar een centurybreak, ook dit frame kan hem niet meer ontsnappen.