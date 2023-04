LIVE WK snooker: Kan Brecel tegen Si straffe comeback afronden op weg naar finale?

clock 15:42 15 uur 42. Brecel kan overnemen na een tactische openingsfase. De rode ballen liggen bijzonder gespreid, dat biedt mogelijkheden voor een goede score. . Brecel kan overnemen na een tactische openingsfase. De rode ballen liggen bijzonder gespreid, dat biedt mogelijkheden voor een goede score.

clock 15:37 15 uur 37. Een matige safety van Brecel zorgt meteen voor een eerste kans voor Si, en die laat hij niet liggen. De Chinees kan de tafel gaan aanvallen. Hoe heeft hij zijn nacht verteerd?

clock 15:35 15 uur 35. Daar gaan we! Onder een oorverdovend applaus betreedt Brecel de zaal. Op de snoet van Si zijn er toch wat zenuwen te bespeuren. Begrijpelijk, na de prestatie van Brecel gisterenavond. De eerste break-off is voor Si. We zijn vertrokken!



De eerste break-off is voor Si. We zijn vertrokken!

clock 15:33 15 uur 33. De spanning stijgt in The Crucible. De twee tenoren staan klaar voor hun slotsessie. Wie het straks ook haalt, beiden verdienen hun plek in de finale. . De spanning stijgt in The Crucible. De twee tenoren staan klaar voor hun slotsessie. Wie het straks ook haalt, beiden verdienen hun plek in de finale.

clock 15:26 15 uur 26.

clock 15:25 15 uur 25. Recap na drie sessies. De eerste sessie van de halve finale tussen Luca Brecel en Si Jiahui had donderdagavond meteen de toon gezet. Een imponerende Si maakte indruk met loepzuiver snooker, Luca Brecel was genoopt tot aanklampen. En dat aanklampen lukte steeds moeilijker. De Chinese WK-debutant leek geen last te hebben van de omstandigheden en miste amper een bal. In sessie twee stoomde hij door en ook in naar 5-11 en ook de eerste drie frames van sessie drie gingen naar de Chinees. Brecel leek in een geslagen positie te zitten, maar kroop met verbluffend snooker nog uit het moeras. Hij won vijf frames op een en maakte er in sessie drie nog 10-14 van.



En dat aanklampen lukte steeds moeilijker. De Chinese WK-debutant leek geen last te hebben van de omstandigheden en miste amper een bal. In sessie twee stoomde hij door en ook in naar 5-11 en ook de eerste drie frames van sessie drie gingen naar de Chinees.



Brecel leek in een geslagen positie te zitten, maar kroop met verbluffend snooker nog uit het moeras. Hij won vijf frames op een en maakte er in sessie drie nog 10-14 van.

clock 15:15 15 uur 15. Allen en Selby maken het spannend. In de andere halve finale tussen Mark Allen en Mark Selby is het na drie sessies nog erg spannend. Allen liep uit tot 6-3, maar zag Selby dan zes frames op een rij winnen. In het slot van sessie drie knokte Allen zich helemaal terug in de partij, na enkele kostelijke missers van viervoudig wereldkampioen Selby. Vanavond valt de beslissing.

clock 15:00 15 uur . Ik denk dat Si zich wel opnieuw zal herpakken, maar Brecel heeft vertrouwen getankt. Dat zag je aan het vuistje richting zijn vrienden in de tribune. Hij heeft opnieuw een kans. Snookerlegende Jimmy White.

clock 14:00 14 uur . D-day voor Brecel. De dag des oordeels is aangebroken voor Luca Brecel. Onze landgenoot etaleerde vrijdagavond in de derde sessie een straf staaltje mentale weerbaarheid, door zich vanuit een geslagen positie nog terug in de wedstrijd te knokken. Een verbluffende Si liep uit tot 5-14 en leek al bijna gewonnen spel te hebben, maar Brecel liet zich niet kennen en schudde net zoals tegen O'Sullivan een heel straffe remonte uit zijn keu. Met vijf frames op een rij hield hij zichzelf in leven: 10-14. Zijn comeback zal deze namiddag tijdens de slotsessie wel een vervolg moeten krijgen. Si staat op drie frames van de halve finale, Brecel heeft er nog zeven nodig. Volg alle actie hier op de voet, vanaf 15.30 uur.



Een verbluffende Si liep uit tot 5-14 en leek al bijna gewonnen spel te hebben, maar Brecel liet zich niet kennen en schudde net zoals tegen O'Sullivan een heel straffe remonte uit zijn keu. Met vijf frames op een rij hield hij zichzelf in leven: 10-14.



Zijn comeback zal deze namiddag tijdens de slotsessie wel een vervolg moeten krijgen. Si staat op drie frames van de halve finale, Brecel heeft er nog zeven nodig. Volg alle actie hier op de voet, vanaf 15.30 uur.

clock 13:22 Onze man in Sheffield is er klaar voor. 13 uur 22. Onze man in Sheffield is er klaar voor.

clock 29-04-2023 29-04-2023.

clock 22:47 22 uur 47.

clock 22:35 22 uur 35. Brecel maakt het af. Luca Brecel gaat met heel wat vertrouwen in bed kruipen, want vanuit een geslagen positie (5-14) klauwde hij zich nog terug tot 10-14. Brecel heeft nog wat werk op te knappen, maar Si Jiahui zal hoe dan ook een tik hebben gekregen.

clock 22:32 22 uur 32. Si Jiahui slaat gefrustreerd op tafel, want na enkele heerlijke pots laat de 20-jarige Chinees een eenvoudigere groene bal liggen. Brecel kan zo alsnog overnemen.

clock 22:31 22 uur 31. De laatste rode bal blijft haperen in de kaken van de pocket. Luca Brecel kijkt bedenkelijk, maar Si Jiahui krijgt hier wel een gouden kans om er alsnog 9-15 van te maken.

clock 22:28 22 uur 28. Door roze binnen te spelen maakt Brecel ook de laatste rode ballen beschikbaar. Hij leek even in een geslagen positie te zitten bij 5-14, maar nu wenkt een 10-14. Opnieuw een straffe comeback van de Belg.

clock 22:25 22 uur 25. Si Jiahui neemt wel erg veel risico met een nieuwe "plant", en dat rolt de rode loper uit voor Brecel. Kan hij de roekeloze poging van de Chinees afstraffen? Hij begint alvast goed met enkele combinaties.

clock 22:23 22 uur 23. Si Jiahui bouwt een kloofje van 27 uit, maar mist dan een heel moeilijke blauwe bal. Kan Brecel hiervan profiteren?

clock 22:19 22 uur 19. Onwaarschijnlijke pot van Si Jiahui. Met een heerlijke "plant" kan Si Jiahui een rode bal potten. Dit moet zijn zelfvertrouwen toch weer opkrikken, zeker met de knappe groene bal die volgt.

clock 22:18 22 uur 18. Het zelfvertrouwen van Si Jiahui heeft toch een deukje gekregen. De lange ballen die hij voorheen blindelings potte, verdwijnen nu niet meer in de pockets. Kan Brecel met een 10-14 de avondsessie afsluiten?