LIVE WK snooker: Indrukwekkende Si trekt zich niets aan van gefrustreerde Brecel en stoomt door

Si vergroot achterstand tot 4 frames. Een tweede centurybreak op een rij wordt het uiteindelijk net niet voor Si, maar het frame had hij al lang binnen. Het spel van de Chinees is indrukwekkend. Het is tijd voor de mid-session interval. Lees: vijftien minuten pauze. Hoe dan ook moet Brecel vol aan de bak, hij staat vier frames in het krijt.



Het pot succes van 95 procent spreekt boekdelen: deze Si is op dit moment nagenoeg onbespeelbaar. Na een feilloze split van het pak is hij opnieuw op weg naar een centurybreak. Brecel kijkt machteloos toe vanop zijn bankje. Hij gaat met een 4-8-achterstand de pauze in.



De break-off van Brecel is niet goed genoeg, waardoor Si in frame twaalf meteen een kans krijgt op een long pot. Die moet je de Chinees niet geven. Hij kan opnieuw de tafel gaan aanvegen.

Si met een statement. Si wint het elfde frame en doet dat met een stament: hij mag een centurybreak van 122 bijschrijven op zijn kaart. Brecel zal zijn handen vol hebben met deze Chinees, die onverstoorbaar lijkt.

Een slechte safety breekt Brecel zuur op. Si haalt opnieuw uit met zijn voorhamer en speelt een heerlijke long pot. De Chinees is vertrokken, de tafel ligt gunstig.

Brecel slaat terug. Brecel spoelt de frustraties uit het vorige frame door met winst in frame 10. Onze landgenoot leek op weg naar centurybreak, maar het verhaal stopte na 65 punten. Si kreeg zo, met nog meer dan 70 punten op tafel, de kans om het frame nog te stelen, maar dat lukte niet. Brecel maakt het daarna zelf af: 4-6.

De break van Brecel stokt bij 65 punten. Hij trekt wit naar achteren om wat hoger een rode bal te vinden, maar het draait uit op een positioneel drama. Een misser op rood is zo onvermijdelijk. Si kan overnemen, er ligt nog genoeg op tafel om het frame nog af te snoepen van onze landgenoot.

We zagen Brecel dit toernooi nog niet eerder zo gefrustreerd. Hij beseft dan ook dat hij het frame binnen handbereik had. Onze landgenoot mag dit nu niet in zijn hoofd steken. Het begin van frame 10 ziet er alvast veelbelovend uit. Met een zuivere split ramt hij het pak uit mekaar, hier zit een stevige score in.



Si met meeval, gepikeerde Brecel. Si wint het frame, maar daarvoor mag hij de snookergoden bedanken. Brecel knokt zich op geweldige wijze terug in het frame, met knap positioneel spel en vooral twee erg goede snookers. Bij de tweede snooker ontsnapt Si: zijn witte bal valt ei zo na in de pocket, maar blijft ervoor liggen, in een onmogelijke positie voor Brecel. Onze landgenoot mist, en ramt wit dan uit frustatie van de tafel. Si leek zich overigens niet te excuseren voor de fluke, vandaar misschien de ergernis bij Brecel.



Wie dacht dat de geweldige eerste sessie van Si een toevalstreffer was, komt nu al bedrogen uit. De Chinees bouwt in het openingsframe zorgvuldig aan zijn break, met onderweg enkele loepzuivere pots. Na een break van 52 kiest hij voor een safety. Brecel mag nu proberen het frame te redden.



We zijn vertrokken! Si neemt de eerste break-off van de sessie voor zijn rekening. Hij schenkt Brecel meteen een kans op een long pot, maar onze landgenoot mist. Ook gisteren waren zijn long pots een werkpunt. Si kan overnemen nu.

De spelers staan klaar in de catacomben van The Crucible. Zo dadelijk beginnen we eraan.

Si is ongelooflijk getalenteerd, een geweldige speler om naar te kijken. Maar ik weet dat ik heel goed presteer onder druk. Luca Brecel

Allen leidt tegen Selby. In de andere halve finale leidt Mark Allen voorlopig tegen viervoudig wereldkampioen Mark Selby met 5-3. Allen - de man van het seizoen met onder meer zeges op het UK Championship en de World Grand Prix - probeert zijn eerste WK-finale te halen. Voor Selby zou het zijn zesde finale zijn: enkel in 2007 trok hij aan het kortste eind, daarna won hij zijn vier volgende WK-finales.



Dat Brecel na sessie 1 tegen een 3-5-achterstand aankijkt, hoeft nog geen probleem te zijn. Ook in de kwartfinale tegen O'Sullivan moest onze landgenoot al vroeg achtervolgen. Na een 2-6 in sessie 1 herpakt hij zich in sessie 2 en etaleerde hij met een fantastische remonte zijn mentale weerbaarheid in de slotsessie. Die weerbaarheid zal hij vandaag ook aan de dag moeten leggen.



Wat Brecel deed tegen O'Sullivan was briljant, een legendarische prestatie. Hij heeft zijn stempel sowieso al gedrukt op dit WK. Maar deze halve finale is een marathon, daarin zal het aankomen op duurvermogen. Renaat Schotte vanuit Sheffield

