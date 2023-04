LIVE WK snooker: Heeft Luca Brecel een nieuwe comeback in huis tegen Si Jiahui?

clock 20:34 20 uur 34.

clock 20:33 20 uur 33. Ook dat vormt geen probleem voor de Chinees. Een nieuwe century lijkt in de maak. . Ook dat vormt geen probleem voor de Chinees. Een nieuwe century lijkt in de maak.

clock 20:31 20 uur 31. Na enkele combinaties met zwart loopt Si al 44 punten uit. Zijn grootste bekommernis lijkt nu nog de rode ballen uit elkaar te spelen. . Na enkele combinaties met zwart loopt Si al 44 punten uit. Zijn grootste bekommernis lijkt nu nog de rode ballen uit elkaar te spelen.

clock 20:31 20 uur 31. Si Jiahui is opnieuw vertrokken. De Chinees twijfelt niet en straft het foutje van Brecel genadeloos af. Zo gaat het snel. . Si Jiahui is opnieuw vertrokken. De Chinees twijfelt niet en straft het foutje van Brecel genadeloos af. Zo gaat het snel.

clock 20:30 20 uur 30. Opnieuw fout met cue ball. Heel jammer voor Brecel. Met een knappe lange pot lijkt hij het initiatief te nemen in het 18e frame, maar opnieuw rolt zijn cueball in een pocket. . Opnieuw fout met cue ball Heel jammer voor Brecel. Met een knappe lange pot lijkt hij het initiatief te nemen in het 18e frame, maar opnieuw rolt zijn cueball in een pocket.

clock 20:27 20 uur 27. 5-12. Het antwoord: neen. Met een break van 90 neemt Si Jiahui het eerste frame van de derde sessie voor zijn rekening. Hij komt op 5 frames van de finale. Opnieuw deed Brecel eigenlijk weinig verkeerd, maar de Chinees bracht onze landgenoot in de problemen met een knappe snooker. . 5-12 Het antwoord: neen. Met een break van 90 neemt Si Jiahui het eerste frame van de derde sessie voor zijn rekening. Hij komt op 5 frames van de finale. Opnieuw deed Brecel eigenlijk weinig verkeerd, maar de Chinees bracht onze landgenoot in de problemen met een knappe snooker.

clock 20:23 20 uur 23. Si Jiahui lijkt de draad gewoon weer op te pikken. In geen tijd bouwt hij een 18-55-kloof uit. Komt Brecel nog aan tafel in het 17e frame? . Si Jiahui lijkt de draad gewoon weer op te pikken. In geen tijd bouwt hij een 18-55-kloof uit. Komt Brecel nog aan tafel in het 17e frame?

clock 20:19 20 uur 19. Derde keer, goede keer. Brecel ontsnapt uit de snooker, maar kijkt nu wel tegen een 18-19-stand aan. Si kan beginnen te bouwen. . Derde keer, goede keer. Brecel ontsnapt uit de snooker, maar kijkt nu wel tegen een 18-19-stand aan. Si kan beginnen te bouwen.

clock 20:18 20 uur 18. Knappe snooker van Si Jiahui. Het antwoord van Si mag er zijn. Hij brengt Brecel in een lastig parket met een knappe safety. De eerste twee pogingen van Brecel leveren alvast een misser op. . Knappe snooker van Si Jiahui Het antwoord van Si mag er zijn. Hij brengt Brecel in een lastig parket met een knappe safety. De eerste twee pogingen van Brecel leveren alvast een misser op.

clock 20:15 20 uur 15. De Chinees straft het foutje van Brecel niet genadeloos af, want hij mist een pot. Brecel kiest voor een safety als antwoord. . De Chinees straft het foutje van Brecel niet genadeloos af, want hij mist een pot. Brecel kiest voor een safety als antwoord.

clock 20:15 20 uur 15. Pech met de witte bal. Na het potten van de blauwe bal in de middelste pocket rolt de cue ball door naar de hoogste pocket. Brecel ziet tot zijn frustratie de witte bal in de pocket verdwijnen. 4 punten voor Si Jiahui, die nu aan zet is. . Pech met de witte bal Na het potten van de blauwe bal in de middelste pocket rolt de cue ball door naar de hoogste pocket. Brecel ziet tot zijn frustratie de witte bal in de pocket verdwijnen. 4 punten voor Si Jiahui, die nu aan zet is.

clock 20:13 20 uur 13. Brecel oogst al meteen applaus. En terecht. The Belgian Bullet speelt de blauwe bal binnen en speelt meteen ook het pak open. Er liggen kansen voor een mooie break. . Brecel oogst al meteen applaus. En terecht. The Belgian Bullet speelt de blauwe bal binnen en speelt meteen ook het pak open. Er liggen kansen voor een mooie break.

clock 20:12 20 uur 12. Frame 17. Si Jiahui neemt de eerste break-off voor zijn rekening, maar laat een klein kansje liggen. Brecel toont meteen dat hij nog strijdlustig is en pakt uit met een knappe pot. Een mooie opener van de 3e sessie. . Frame 17 Si Jiahui neemt de eerste break-off voor zijn rekening, maar laat een klein kansje liggen. Brecel toont meteen dat hij nog strijdlustig is en pakt uit met een knappe pot. Een mooie opener van de 3e sessie.

clock 20:07 20 uur 07. Luca Brecel en Si Jiahui staan klaar in de coulissen van The Crucible. Zo meteen beginnen ze aan het 17e frame van hun halve finale. . Luca Brecel en Si Jiahui staan klaar in de coulissen van The Crucible. Zo meteen beginnen ze aan het 17e frame van hun halve finale.

clock 20:02 20 uur 02.

clock 19:57 19 uur 57. Si Jiahui speelt aanvallend, maar heel precies. Hij doet me een beetje denken aan de jonge Stephen Hendry. Hij heeft iets anders. Ronnie O'Sullivan. Si Jiahui speelt aanvallend, maar heel precies. Hij doet me een beetje denken aan de jonge Stephen Hendry. Hij heeft iets anders. Ronnie O'Sullivan

clock 19:52 19 uur 52. Komt Brecel morgen nog in actie? Si Jiahui heeft nog 6 frames nodig om zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker. Met 8 frames op het programma in de avondsessie kan de Chinese debutant straks al een einde maken aan het WK van Luca Brecel. Onze landgenoot moet zeker 3 frames winnen om morgen nog in actie te komen in The Crucible voor de beslissende sessie. . Komt Brecel morgen nog in actie? Si Jiahui heeft nog 6 frames nodig om zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker. Met 8 frames op het programma in de avondsessie kan de Chinese debutant straks al een einde maken aan het WK van Luca Brecel. Onze landgenoot moet zeker 3 frames winnen om morgen nog in actie te komen in The Crucible voor de beslissende sessie.

clock 19:48 Wordt het ook een prachtige avond voor Luca Brecel? 19 uur 48. Wordt het ook een prachtige avond voor Luca Brecel?

clock 13:48 13 uur 48. Alles kan nog, maar dat Brecel straks z'n avondsessie moet winnen lijkt een certitude. Liefst zo ruim mogelijk ook, met pakweg 6-2. Renaat Schotte vanuit Sheffield. Alles kan nog, maar dat Brecel straks z'n avondsessie moet winnen lijkt een certitude. Liefst zo ruim mogelijk ook, met pakweg 6-2. Renaat Schotte vanuit Sheffield