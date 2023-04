LIVE: Si Jiahui start dominant in halve finales WK snooker, Luca Brecel moet achtervolgen

clock 15:15 15 uur 15. Het is duidelijk: je mag deze Si Jiahui niet te veel geven. De Chinees straft de foutjes zonder pardon af. Jiahui is op weg naar 3-1, Luca Brecel zal scherper voor de dag moeten komen. Daarover kan hij zich zo dadelijk gaan bezinnen in de pauze. . Het is duidelijk: je mag deze Si Jiahui niet te veel geven. De Chinees straft de foutjes zonder pardon af.



Jiahui is op weg naar 3-1, Luca Brecel zal scherper voor de dag moeten komen. Daarover kan hij zich zo dadelijk gaan bezinnen in de pauze.

clock 15:13 15 uur 13. Brecel kiest voor een dubbel, waarbij hij rood via band in de tegenovergestelde middenpocket wil rollen. Heel close, maar rood blijft finaal voor de pocket liggen. Si Jiahui neemt de pot aan en is weer vertrokken. . Brecel kiest voor een dubbel, waarbij hij rood via band in de tegenovergestelde middenpocket wil rollen. Heel close, maar rood blijft finaal voor de pocket liggen. Si Jiahui neemt de pot aan en is weer vertrokken.

clock 15:10 15 uur 10. Brecel moet de rode ballen openspelen en kent geen meeval met de positie van de witte bal. Hij krijgt zwart er nog wel in, maar verliest dan positie op rood. Si Jiahui kan niet meteen profiteren. . Brecel moet de rode ballen openspelen en kent geen meeval met de positie van de witte bal. Hij krijgt zwart er nog wel in, maar verliest dan positie op rood. Si Jiahui kan niet meteen profiteren.

clock 15:07 15 uur 07. Misser Si Jiahui. Si Jiahui laat zich dan toch eens op een klein foutje betrappen: hij mist een moeilijke rode pot naar de middenpocket. Luca Brecel is aan zet, maar heeft nog veel werk dit frame. . Misser Si Jiahui Si Jiahui laat zich dan toch eens op een klein foutje betrappen: hij mist een moeilijke rode pot naar de middenpocket. Luca Brecel is aan zet, maar heeft nog veel werk dit frame.

clock 15:06 15 uur 06. Het 4e frame is het laatste voor er een korte onderbreking volgt. Heeft Luca Brecel een gepast antwoord in huis op de twee century's van zijn tegenstander? . Het 4e frame is het laatste voor er een korte onderbreking volgt. Heeft Luca Brecel een gepast antwoord in huis op de twee century's van zijn tegenstander?

clock 15:06 15 uur 06.

clock 15:02 15 uur 02. Twee century's op rij. Luca Brecel krijgt een nieuwe waarschuwing van Si Jiahui. De Chinees straft de misser op geel van onze landgenoot genadeloos af en kuist de tafel op met een nieuwe century. Si Jiahui leidt met 2-1. . Twee century's op rij Luca Brecel krijgt een nieuwe waarschuwing van Si Jiahui. De Chinees straft de misser op geel van onze landgenoot genadeloos af en kuist de tafel op met een nieuwe century. Si Jiahui leidt met 2-1.

clock 15:01 15 uur 01. Si Jiahui zit lekker in zijn vel en gaat gewoon ballen blijven potten. Luca Brecel zal een manier moeten vinden om hem onder druk te zetten. Zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry bij BBC. Si Jiahui zit lekker in zijn vel en gaat gewoon ballen blijven potten. Luca Brecel zal een manier moeten vinden om hem onder druk te zetten. Zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry bij BBC

clock 15:00 15 uur . Geduldig en met veel precisie: dat is voorlopig het spel van Si Jiahui. De Chinees staat uitstekend te spelen en geeft niet de minste indruk van plankenkoorts. Wie gedacht had dat de nummer 80 van de wereld een hapje zou worden voor Brecel: think again! . Geduldig en met veel precisie: dat is voorlopig het spel van Si Jiahui. De Chinees staat uitstekend te spelen en geeft niet de minste indruk van plankenkoorts. Wie gedacht had dat de nummer 80 van de wereld een hapje zou worden voor Brecel: think again!

clock 14:54 14 uur 54. Bij het begin van het 3e frame heeft Brecel al 4x de combinatie rood-zwart weg gepot. Even dromen we van een maximumbreak, maar na zijn 5e rode pot moet Brecel uitwijken naar geel. Brecel krijgt geel er niet in en Si Jiahui veert op uit zijn zetel. Zijn tegenstander heeft al wat voorbereidend werk verricht met de rode ballen, dus dit is een kans voor de Chinees op framewinst. . Bij het begin van het 3e frame heeft Brecel al 4x de combinatie rood-zwart weg gepot. Even dromen we van een maximumbreak, maar na zijn 5e rode pot moet Brecel uitwijken naar geel.



Brecel krijgt geel er niet in en Si Jiahui veert op uit zijn zetel. Zijn tegenstander heeft al wat voorbereidend werk verricht met de rode ballen, dus dit is een kans voor de Chinees op framewinst.

clock 14:51 14 uur 51.

clock 14:46 14 uur 46. 125-break voor Si Jiahui. Wat Ronnie O'Sullivan niet deed tegen Luca Brecel, doet Si Jiahui al in het 2e frame: de slordigheden van onze landgenoot afstraffen. De Chinees speelt de tafel leeg met een break van 125 en toont dat hij op de afspraak is. Brecel is gewaarschuwd. . 125-break voor Si Jiahui Wat Ronnie O'Sullivan niet deed tegen Luca Brecel, doet Si Jiahui al in het 2e frame: de slordigheden van onze landgenoot afstraffen.



De Chinees speelt de tafel leeg met een break van 125 en toont dat hij op de afspraak is. Brecel is gewaarschuwd.

clock 14:44 14 uur 44. Chinese century. Si Jiahui maakt indruk, hoor. De Chinees lijkt niet onder indruk van de omstandigheden en pot geduldig de eerste century van deze wedstrijd weg. . Chinese century Si Jiahui maakt indruk, hoor. De Chinees lijkt niet onder indruk van de omstandigheden en pot geduldig de eerste century van deze wedstrijd weg.

clock 14:42 14 uur 42. Si Jiahui raakt de ballen goed en is op weg naar 1-1. Hij heeft het 2e frame al op zak, krijgen we ook een eerste century? . Si Jiahui raakt de ballen goed en is op weg naar 1-1. Hij heeft het 2e frame al op zak, krijgen we ook een eerste century?

clock 14:36 14 uur 36. Geduldige Jiahui. Si Jiahui heeft het initiatief bij het begin van het 2e frame. Het valt op hoe de Chinees telkens weer zijn tijd neemt. Het contrast met de halve finale tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan, twee spelers die steevast als een wervelwind tekeergaan, is groot. . Geduldige Jiahui Si Jiahui heeft het initiatief bij het begin van het 2e frame. Het valt op hoe de Chinees telkens weer zijn tijd neemt.



Het contrast met de halve finale tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan, twee spelers die steevast als een wervelwind tekeergaan, is groot.

clock 14:33 14 uur 33. Snooker Snooker voor beginners: wat is een safety en hoe zit het met die gekleurde ballen?

clock 14:29 14 uur 29. Brecel staat op het scorebord. Si Jiahui kan niet profiteren, Luca Brecel maakt het vervolgens af in de volgende beurt. Onze landgenoot steekt het eerste frame op zak, prima begin voor Brecel. . Brecel staat op het scorebord Si Jiahui kan niet profiteren, Luca Brecel maakt het vervolgens af in de volgende beurt. Onze landgenoot steekt het eerste frame op zak, prima begin voor Brecel.

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:27 14 uur 27. Si Jiahui krijgt nog een kans. De break van Luca Brecel eindigt bij 50, wanneer hij blauw hard in de middenpocket probeert te rammen, maar de bal eruit wipt. Brecel leidt met 50-11, maar alles kan nog dit frame. . Si Jiahui krijgt nog een kans De break van Luca Brecel eindigt bij 50, wanneer hij blauw hard in de middenpocket probeert te rammen, maar de bal eruit wipt. Brecel leidt met 50-11, maar alles kan nog dit frame.