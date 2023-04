LIVE: Hoe doet Luca Brecel het in de 1e sessie van zijn halve finale op het WK snooker?

clock 14:09 14 uur 09. Break-off! Een glimlachje bij Luca Brecel wanneer hij de arena betreedt. Dit moet genieten zijn. Geen getreuzel meer, we gaan meteen van start. De break-off is voor Si Jiahui. . Break-off! Een glimlachje bij Luca Brecel wanneer hij de arena betreedt. Dit moet genieten zijn. Geen getreuzel meer, we gaan meteen van start. De break-off is voor Si Jiahui.

clock 14:08 14 uur 08. De spelers staan al klaar in de coulissen, het publiek is opgewarmd. Het spektakel kan zo dadelijk beginnen. Luca Brecel oogt ontspannen. . De spelers staan al klaar in de coulissen, het publiek is opgewarmd. Het spektakel kan zo dadelijk beginnen. Luca Brecel oogt ontspannen.

clock 14:06 14 uur 06. Luca Brecel kan iedereen wegblazen aan een snookertafel. Hij is fantastisch. Een heel gevaarlijke speler. Zesvoudig wereldkampioen Steve Davis bij BBC. Luca Brecel kan iedereen wegblazen aan een snookertafel. Hij is fantastisch. Een heel gevaarlijke speler. Zesvoudig wereldkampioen Steve Davis bij BBC

clock 13:41 13 uur 41. Si Jiahui was bij de start van dit WK de nummer 80 van de wereld, maar zal met zijn plaats in de halve finales een serieuze sprong maken op de wereldranking.Op de voorlopige ranglijst prijkt de Chinees nu op de 36e plaats. Ook Luca Brecel wint uiteraard terrein. Onze landgenoot schuift op van 10 naar 5. Ronnie O'Sullivan blijft voorlopig de nummer 1, ondanks zijn uitschakeling in de kwartfinales. . Si Jiahui was bij de start van dit WK de nummer 80 van de wereld, maar zal met zijn plaats in de halve finales een serieuze sprong maken op de wereldranking.Op de voorlopige ranglijst prijkt de Chinees nu op de 36e plaats.



Ook Luca Brecel wint uiteraard terrein. Onze landgenoot schuift op van 10 naar 5. Ronnie O'Sullivan blijft voorlopig de nummer 1, ondanks zijn uitschakeling in de kwartfinales.

clock 13:39 13 uur 39.

clock 13:37 13 uur 37. Nog slechts één tafel. Tot nog toe werd er in het Crucible Theatre op twee tafels tegelijk gespeeld, maar vanaf de halve finales staat er nog maar één tafel in de arena. De omstandigheden zijn dus anders dan wat de spelers de voorbije dagen ervaren hebben. Dat wordt zo dadelijk toch even wat aanpassen voor Luca Brecel en Si Jiahui. . Nog slechts één tafel Tot nog toe werd er in het Crucible Theatre op twee tafels tegelijk gespeeld, maar vanaf de halve finales staat er nog maar één tafel in de arena.



De omstandigheden zijn dus anders dan wat de spelers de voorbije dagen ervaren hebben. Dat wordt zo dadelijk toch even wat aanpassen voor Luca Brecel en Si Jiahui.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 11:50 11 uur 50. Hoe ziet de halve finale eruit? Luca Brecel en Si Jiahui beginnen vanmiddag om 14 uur Belgische tijd aan hun halve finale. Die halve finale is gespreid over verschillende sessies. Na vanmiddag zijn er nog sessies op vrijdagochtend (11 uur), vrijdagavond (20 uur) en zaterdagmiddag (15.30 uur). De eerste 3 sessies tellen telkens 8 frames, in de laatste sessie op zaterdag zijn dat er mogelijk 9. Er wordt gespeeld naar een best-of-33: wie als eerste 17 frames wint, stoot door naar de finale. . Hoe ziet de halve finale eruit? Luca Brecel en Si Jiahui beginnen vanmiddag om 14 uur Belgische tijd aan hun halve finale.



Die halve finale is gespreid over verschillende sessies. Na vanmiddag zijn er nog sessies op vrijdagochtend (11 uur), vrijdagavond (20 uur) en zaterdagmiddag (15.30 uur).



De eerste 3 sessies tellen telkens 8 frames, in de laatste sessie op zaterdag zijn dat er mogelijk 9.



Er wordt gespeeld naar een best-of-33: wie als eerste 17 frames wint, stoot door naar de finale.

clock 11:50 11 uur 50.