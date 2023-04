5 gouden tips voor uw Giromanager: "Kun je het verschil maken met oudere klassementsmannen?"

1. De perfecte balans binnen je ploeg

2. Wat met mijn sprinters?

"Trek-Segafredo zal in zulke ritten de koers waarschijnlijk ook hard willen maken, zoals Bora vroeger deed voor Sagan", pikt waardebepaler Hannes Tahon in. "Dan komt een Cavendish, Ackermann of een Groves inderdaad wat in de problemen."

Volgens de ideale formule zou u met 6 sprinters moeten beginnen in uw ploeg. Maar de zuivere massasprintkansen liggen dit jaar niet voor het rapen in de Giro, veel topsprinters sturen dan ook hun kat naar Italië.

3. Verschil maken met "oudere" klassementsmannen?

Caruso werd in 2021 nog tweede in het Giro-klassement.

4. Welke Dark Horses?

In de rubriek "ik zie, ik zie wat jij niet ziet" schoven de leden van het Kopman-panel nog elk een renner naar voren - die de dark horse van deze editie zou kunnen worden. Zo tipte Gilles als eerste de Fransman Victor Lafay (5 miljoen).



"Hij maakte zijn grote doorbraak in de Giro met etappewinst. En ook dit jaar is hij opnieuw goed op dreef. Hij won al in de Classic Grand Besançon Doubs en was zesde in de Waalse Pijl. Dat vertelt toch veel over zijn vorm en kunde. Op de Muur van Hoei komen de goede klimmers steeds naar boven."



Zijn Lead-out-collega Brett gaat ook voor een klimmer, namelijk: Patrick Konrad. "Je moet voor renners durven te gaan die voor etappe-zeges kunnen zorgen én ook hoog in het klassement kunnen eindigen. Konrad is zo iemand die in de overgangsritten zomaar voor punten kan zorgen."