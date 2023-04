EK squash: Belgische mannen verliezen halve finales, vrouwen stoten door

clock 16:14

16 uur 14. Belgen verliezen halve finales tegen Tsjechië. De Belgische mannen zijn er op het EK squash niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de landencompetitie in de tweede divisie. De Belgen verloren met 3-0 van Tsjechië. Mats Raemen verloor in drie sets met 11-6, 11-6, 11-4 van Viktor Byrtus. Joeri Hapers ging onderuit tegen Martin Svec met 11-6, 11-4, 11-4. De nederlaag van Lowie Delbeke tegen Daniel Mekbib met 11-6, 11-7 bezegelde het lot van de Belgen. De vierde partij tussen Harold Castiaux en Jakub Solincky moest dan ook niet meer gespeeld worden. Mits een overwinning was de Belgische ploeg al zeker geweest van promotie naar de eerste divisie.Zaterdagochtend vecht België nog een duel met Zweden uit voor de derde plaats. .