Belgische dames stoten als leider door naar de halve finales van het EK squash

20 uur 30. België treft Frankrijk in halve finale. De Belgische vrouwen hadden zich tegen Spanje al verzekerd van de halve finale. Na een nieuwe 1-2-overwinning tegen rechtstreekse concurrent Wales heeft België nu ook de leidersplaats kunnen veiligstellen. In de halve finale staat België vrijdag tegenover Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Engeland en Wales. De finale en de wedstrijd om de derde plaats worden zaterdag gespeeld. .

15 uur 56. Belgische vrouwen naar halve finales. De Belgische vrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finale na een 2-1 overwinning tegen Spanje. Vanavond spelen ze nog een groepswedstrijd tegen Wales. Die zal uitmaken of ze 1e of 2e in de poule worden. De top 2 gaat door naar de halve finales van vrijdag. De Belgische mannen hebben vanmorgen 2-2 gespeeld tegen Portugal, maar wonnen 8-6 in games. Zij werden groepswinnaar en plaatsen zich zo voor de kwartfinale van divisie 2. .