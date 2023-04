WK snooker: Luca Brecel ziet na prima start Ronnie O'Sullivan op kousenvoeten wegsluipen

clock 13:46 13 uur 46.

clock 13:32 13 uur 32. O'Sullivan heeft de bovenhand. Hij begon zo goed vanochtend en toch moet Luca Brecel na de ochtendsessie afdruipen met een 6-2-achterstand. Ronnie O'Sullivan pakt ook het 4e frame na de pauze met een break van 85. Dit moet toch aankomen bij onze landgenoot, die tot 2-2 gelijke tred kon houden met O'Sullivan. De zevenvoudige wereldkampioen speelde zeker niet zijn allerbeste snooker, maar ook Brecel maakte na de pauze te veel foutjes en die kun je je finaal niet permitteren tegen The Rocket, die nu de laatste 5 frames gewonnen heeft. Stof om over na te denken dus voor Brecel deze namiddag, vanavond gaat de wedstrijd voort. Afspraak om 20.00 uur!



clock 13:26 13 uur 26. Een vroege break van Luca Brecel stokt bij 9, wanneer hij bij een op zwart de rode ballen probeert te openen. O'Sullivan is aan zet.

clock 13:25 13 uur 25. Laatste frame. We maken ons op voor het laatste frame van deze ochtendsessie. Kan Luca Brecel toch nog iets pakken? Belangrijk moment toch, ook op het mentale vlak.

clock 13:23 13 uur 23. Toch nog O'Sullivan! Neen, toch! We moeten onze woorden inslikken: het 7e frame gaat toch nog naar Ronnie O'Sullivan. Brecel mist een moeilijke pot op roze, de Engelsman hoeft de bal er maar in te rollen. Wat een domper! Geen 4-3, wel 5-2 voor The Rocket.

clock 13:20 13 uur 20. O'Sullivan geeft het weg. Ronnie O'Sullivan legt de gele bal panklaar voor Luca Brecel, die nu de tafel kan gaan leegspelen om het 7e framme binnen te halen. The Rocket neemt hoofdschuddend plaats op de bank: hij kan het niet geloven dat hij dit nog uit handen geeft.

clock 13:18 13 uur 18. Brecel krijgt 7 punten cadeau. Wat gebeurt er nu? O'Sullivan gaat in de fout door per ongeluk op de zwarte bal te gaan liggen. Dat zijn 7 punten die Brecel dankbaar aanneemt! Het staat 59-38 en er zijn nog steeds 27 punten te verdienen. Als Brecel er alsnog in slaagt om dit frame binnen te rijven, zal dat hoe je het ook draait of keert een flinke mentale tik zijn voor O'Sullivan.



clock 13:14 13 uur 14. O'Sullivan maakt een foutje en zo heeft Brecel zijn eerste snooker al te pakken. Als hij The Rocket nog een keertje in de fout kan dwingen, doet hij echt nog mee om framewinst.

clock 13:11 13 uur 11. Wat een fluke van Ronnie O'Sullivan! De Engelsman wil op veilig spelen bij de moeilijke laatste rode bal, maar die verdwijnt zowaar in de middenpocket. Van verbazing mist hij vervolgens op zwart. Brecel mag toch nog even aan de tafel komen in het 7e frame. Het staat 59-27 voor O'Sullivan en er liggen nog 27 punten op tafel. Dat betekent dat onze landgenoot 2 snookers nodig heeft.



clock 13:03 13 uur 03. Slordige Brecel. Luca Brecel blijft hangen op een break van 20 en zijn safety is niet optimaal. Ronnie O'Sullivan mikt een moeilijke rode bal er feilloos in, maar laat dan de zwarte bal voor de pocket liggen. O'Sullivan is boos op zichzelf en mept op de tafel alvorens hij afdruipt. Ook Brecel heeft vervolgens reden om gefrustreerd te zijn: hij laat na een korte break een makkelijke blauwe pot liggen. Deze slordigheidjes kan hij zich niet permitteren tegen de zevenvoudige wereldkampioen.



clock 13:03 13 uur 03. Bij de start van het 7e frame gaat O'Sullivan zonder succes voor een lange rode bal. Wit blijft liggen en de tafel biedt perspectieven. Dit is een kans voor Luca Brecel.

clock 12:59 12 uur 59. Je kunt het Luca Brecel niet kwalijk nemen dat hij voor die rode bal ging. Als hij denkt dat hij die kan maken, moet hij ervoor gaan. Maar tegen Ronnie O'Sullivan moet je er dan wel voor zorgen dat hij erin gaat. BBC-analist John Parrott.

clock 12:55 12 uur 55. Century voor O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan is nu helemaal los. Hij pakt het 6e frame met de eerste centurybreak van de match: 128. Voor Brecel is het nu zaak om het kopje erbij te houden en te proberen om O'Sullivan uit zijn ritme te halen. Het zou zonde zijn om na die knappe 1e sessie toch tegen een achterstand van meer dan 2 frames aan te kijken met het oog op vanavond.



clock 12:54 12 uur 54. De eerste century in deze partij lijkt in de maak. Ronnie O'Sullivan is op weg naar framewinst. Waar komt hij uit?