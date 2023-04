WK snooker: Brecel speelt goeie avondsessie, maar O'Sullivan houdt de Belg op afstand

clock 22:27 22 uur 27.

clock 22:16 22 uur 16. Het verschil blijft gelijk. Het laatste frame van de avond is niet van wereldniveau, maar O'Sullivan laat het niet meer schieten. De 8 frames van vanavond worden zo netjes verdeeld en dat is wellicht toch minder dan waarop Brecel gehoopt had, ook al omdat O'Sullivan niet foutloos speelde. Het verschil tussen Brecel en O'Sullivan blijft zo 4 frames, de Engelsman zit nog altijd in poleposition voor de halve finales dankzij de 6-2 van vanochtend. Het staat nu 10-6. Woensdag om 15.30 uur wordt er voortgespeeld. Wie als eerste 13 frames wint, stoot door. Tot morgen!



Het verschil tussen Brecel en O'Sullivan blijft zo 4 frames, de Engelsman zit nog altijd in poleposition voor de halve finales dankzij de 6-2 van vanochtend. Het staat nu 10-6.



Woensdag om 15.30 uur wordt er voortgespeeld. Wie als eerste 13 frames wint, stoot door. Tot morgen!

clock 22:08 22 uur 08. O'Sullivan heeft al vlug een bonus van 45 punten bij elkaar geharkt, maar voelt zich nu genoopt om een safety te spelen wanneer hij bij het uiteenspelen van de rode ballen geen optie heeft om zijn break voort te zetten. . O'Sullivan heeft al vlug een bonus van 45 punten bij elkaar geharkt, maar voelt zich nu genoopt om een safety te spelen wanneer hij bij het uiteenspelen van de rode ballen geen optie heeft om zijn break voort te zetten.

clock 22:07 22 uur 07. Laatste frame. We zetten ons schrap voor het laatste frame van de avond. Als Brecel dit kan pakken, wint hij deze sessie met 5-3 en heeft hij toch wat kunnen knabbelen aan de achterstand die hij vanochtend opliep. . Laatste frame We zetten ons schrap voor het laatste frame van de avond. Als Brecel dit kan pakken, wint hij deze sessie met 5-3 en heeft hij toch wat kunnen knabbelen aan de achterstand die hij vanochtend opliep.

clock 22:05 22 uur 05. Toch weer O'Sullivan. Brecel schotelt O'Sullivan met wat meeval een moeilijke bal voor en The Rocket slaagt er niet in om die laatste rode bal safe te krijgen. Brecel pot vervolgens geen kleur weg, maar speelt op veilig. Maar niet veilig genoeg voor O'Sullivan, die geel er op wonderbaarlijke wijze in tovert. Daarna mist O'Sullivan wel de groene bal, maar Brecel kan niet meer profiteren. The Rocket pakt het voorlaatste frame van de avond. Zo staat het 9-6. . Toch weer O'Sullivan Brecel schotelt O'Sullivan met wat meeval een moeilijke bal voor en The Rocket slaagt er niet in om die laatste rode bal safe te krijgen.



Brecel pot vervolgens geen kleur weg, maar speelt op veilig. Maar niet veilig genoeg voor O'Sullivan, die geel er op wonderbaarlijke wijze in tovert.



Daarna mist O'Sullivan wel de groene bal, maar Brecel kan niet meer profiteren. The Rocket pakt het voorlaatste frame van de avond. Zo staat het 9-6.

clock 21:59 21 uur 59. Luca Brecel krijgt toch nog een kans in dit frame, want O'Sullivan vindt geen goede positie op de laatste rode bal. Het staat 61-34 in het voordeel van de Engelsman, er liggen nog 35 punten op tafel. . Luca Brecel krijgt toch nog een kans in dit frame, want O'Sullivan vindt geen goede positie op de laatste rode bal. Het staat 61-34 in het voordeel van de Engelsman, er liggen nog 35 punten op tafel.

clock 21:57 21 uur 57. Na een kort intermezzo van Luca Brecel is O'Sullivan weer aan de tafel verschenen. Hij heeft de voorsprong die de Belg opgebouwd had bliksemsnel dichtgefietst en de ballen lijken goed te liggen om in één trek het frame binnen te halen. . Na een kort intermezzo van Luca Brecel is O'Sullivan weer aan de tafel verschenen. Hij heeft de voorsprong die de Belg opgebouwd had bliksemsnel dichtgefietst en de ballen lijken goed te liggen om in één trek het frame binnen te halen.

clock 21:55 21 uur 55. Ook een zevenvoudige wereldkampioen is niet vrij van fouten. O'Sullivan pot blauw in de middenpocket, maar de witte bal rolt aan de overkant van de tafel in de pocket. The Rocket baalt als een stekker: hij beseft dat dit beter gemoeten had. . Ook een zevenvoudige wereldkampioen is niet vrij van fouten. O'Sullivan pot blauw in de middenpocket, maar de witte bal rolt aan de overkant van de tafel in de pocket. The Rocket baalt als een stekker: hij beseft dat dit beter gemoeten had.

clock 21:54 21 uur 54. Onze woorden zijn nog niet koud of daar is een foutje van Luca Brecel. En weer is het die verdomde middenpocket die niet meewerkt. O'Sullivan veert recht, dit had hij niet verwacht. . Onze woorden zijn nog niet koud of daar is een foutje van Luca Brecel. En weer is het die verdomde middenpocket die niet meewerkt. O'Sullivan veert recht, dit had hij niet verwacht.

clock 21:53 21 uur 53. Frame 15. Ronnie O'Sullivan kijkt sip toe vanuit zijn zetel, want nadat The Rocket een lange pot op rood gemist had, is Brecel weer begonnen aan een veelbelovende break. Onze landgenoot staat met veel vertrouwen te spelen. . Frame 15 Ronnie O'Sullivan kijkt sip toe vanuit zijn zetel, want nadat The Rocket een lange pot op rood gemist had, is Brecel weer begonnen aan een veelbelovende break. Onze landgenoot staat met veel vertrouwen te spelen.

clock 21:46 21 uur 46. Geen century, wel het frame. Neen, geen tweede century voor Brecel. De laatste rode bal rolt er niet in, maar dat zal de Belg ongetwijfeld worst wezen. Hij wint ook frame 14 en nadert zo tot 8-6. Nog 2 frames te gaan nu. Als Brecel daar eentje van kan winnen, is het sowieso een goeie sessie geweest voor hem. Dan heeft hij vanavond zijn achterstand verkleind en geeft hij zichzelf nog alle kansen in de laatste sessie, die woensdagnamiddag gespeeld wordt. . Geen century, wel het frame Neen, geen tweede century voor Brecel. De laatste rode bal rolt er niet in, maar dat zal de Belg ongetwijfeld worst wezen. Hij wint ook frame 14 en nadert zo tot 8-6.



Nog 2 frames te gaan nu. Als Brecel daar eentje van kan winnen, is het sowieso een goeie sessie geweest voor hem. Dan heeft hij vanavond zijn achterstand verkleind en geeft hij zichzelf nog alle kansen in de laatste sessie, die woensdagnamiddag gespeeld wordt.

clock 21:43 21 uur 43. Sterke Brecel. De zwarte bal wordt geblokkeerd en roze ligt ook niet ideaal en dus moet Brecel telkens uitwijken naar blauw om zijn break aan de gang te houden? Dat doet hij prima, hij heeft het frame al op zak. Zit er nog een tweede century in? . Sterke Brecel De zwarte bal wordt geblokkeerd en roze ligt ook niet ideaal en dus moet Brecel telkens uitwijken naar blauw om zijn break aan de gang te houden? Dat doet hij prima, hij heeft het frame al op zak. Zit er nog een tweede century in?

clock 21:41 21 uur 41. Ook in het 14e frame is Luca Brecel uitstekend van start gegaan. Met vertrouwen bouwt hij aan een nieuwe break, O'Sullivan kijkt het aan vanuit zijn zetel. . Ook in het 14e frame is Luca Brecel uitstekend van start gegaan. Met vertrouwen bouwt hij aan een nieuwe break, O'Sullivan kijkt het aan vanuit zijn zetel.

clock 21:37 21 uur 37. Brecel maakt het af. Het is al zover, Brecel steekt het 13e frame op zak. Zo knabbelt hij weer wat aan zijn achterstand. Het staat nu 8-5, nog 3 frames te gaan in deze avondsessie. . Brecel maakt het af Het is al zover, Brecel steekt het 13e frame op zak. Zo knabbelt hij weer wat aan zijn achterstand. Het staat nu 8-5, nog 3 frames te gaan in deze avondsessie.

clock 21:35 21 uur 35. O'Sullivan in de fout. Luca Brecelt legt met wat geluk een lastige snooker achter bruin en O'Sullivan zoekt een uitweg via twee banden. Twee keer "foul and a miss", dat zijn 8 puntjes erbij voor Brecel, die vervolgens ook de laatste rode bal wegpot. Dit zet hem op weg naar framewinst. . O'Sullivan in de fout Luca Brecelt legt met wat geluk een lastige snooker achter bruin en O'Sullivan zoekt een uitweg via twee banden. Twee keer "foul and a miss", dat zijn 8 puntjes erbij voor Brecel, die vervolgens ook de laatste rode bal wegpot. Dit zet hem op weg naar framewinst.