Vanaf 11 uur Brecel-O'Sullivan op WK snooker: "Luca heeft de wapens om Ronnie te kloppen"

Met 7 wereldtitels op zijn palmares bulkt Ronnie O'Sullivan natuurlijk van de ervaring. De Engelsman viert vandaag trouwens een jubileum. The Rocket speelt zijn 100e match in het legendarische Crucible Theatre in Sheffield.

10 uur 15. Tegen Ronnie O'Sullivan spelen geeft je een ander gevoel. Het is de beste speler die er ooit geweest is en bovendien is hij de lieveling van het publiek. Iedereen wil altijd dat Ronnie wint. Toch geef ik Luca een kans, want hij is echt heel sterk bezig. Ben Mertens.