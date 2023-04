LIVE WK snooker: Stunt in de maak? Brecel op 1 frame van zege tegen wankelende O'Sullivan

clock 17:17 17 uur 17. Een split lijkt slecht af te lopen voor Brecel, maar hij corrigeert het met een wereldpot op rood. De opening is geslagen, demarreert hij O'Sullivan nu definitief uit het wiel? . Een split lijkt slecht af te lopen voor Brecel, maar hij corrigeert het met een wereldpot op rood. De opening is geslagen, demarreert hij O'Sullivan nu definitief uit het wiel?

clock 17:13 17 uur 13. O'Sullivan pakt uit met een goede long pot, maar mist dan op roze. Zijn pot succes in deze derde sessie bedraagt amper 79 procent. Daarmee kan je niet naar de oorlog. Kan Brecel nu overnemen?



Kan Brecel nu overnemen?

clock 17:11 17 uur 11. Brecel op één frame van halve finale. Nog eentje te gaan. Brecel etaleert zijn unieke kwaliteiten als breakbuilder en maakt er met 78-break 12-10 van. O'Sullivan lijkt in de touwen te hangen en is zichzelf niet. Kan dit nog mislopen voor onze landgenoot?

clock 17:09 17 uur 09. Brecel zoekt en vindt. Voorlopig loopt alles gesmeerd: 58-0 in frame 22, de 12-10 staat bijna op het bord!

clock 17:06 17 uur 06. Een statistiek die alles zegt: O'Sullivans hoogste break in deze slotsessie is 29. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ondertussen is Brecel opnieuw aan het bouwen in frame 22. Onze landgenoot oogt zelfzeker, maar we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes.



Ondertussen is Brecel opnieuw aan het bouwen in frame 22. Onze landgenoot oogt zelfzeker, maar we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes.

clock 17:00 17 uur . Brecel aan de leiding. Brecel mist een aartsmoeilijke zwarte bal, waardoor O'Sullivan een levenslijn toegeworpen krijgt. "The Rocket" wil er een safety uithalen, maar klungelt erop los en deponeert wit zelfs nog in de middenpocket. O'Sullivan kan het zelf amper geloven. Brecel kan zo vlot het frame afmaken. 11-10 voor onze landgenoot, wij proberen alvast kalm te blijven. Kan Brecel dat ook?



Brecel kan zo vlot het frame afmaken. 11-10 voor onze landgenoot, wij proberen alvast kalm te blijven. Kan Brecel dat ook?

clock 16:56 16 uur 56. Brecel lijkt zijn lijnen alsmaar beter te vinden. Na knap positioneel spel slaagt hij er ook in om het pak uit mekaar te spelen. Dit ziet er goed uit, zo meteen kan hij voor het eerst sinds het derde frame op voorsprong komen. . Brecel lijkt zijn lijnen alsmaar beter te vinden. Na knap positioneel spel slaagt hij er ook in om het pak uit mekaar te spelen. Dit ziet er goed uit, zo meteen kan hij voor het eerst sinds het derde frame op voorsprong komen.

clock 16:52 16 uur 52. O'Sullivan gaat voorlopig verder op zijn elan: met een fout. Al was de long pot op rood ook geen sinecure. Brecel kan meteen zijn kans gaan. . O'Sullivan gaat voorlopig verder op zijn elan: met een fout. Al was de long pot op rood ook geen sinecure. Brecel kan meteen zijn kans gaan.

clock 16:51 16 uur 51. De twee tenoren zijn opnieuw in aantocht na de pauze. De break-off is voor Brecel. Kan onze landgenoot de zenuwen bedwingen? Het is money time nu. . De twee tenoren zijn opnieuw in aantocht na de pauze. De break-off is voor Brecel. Kan onze landgenoot de zenuwen bedwingen? Het is money time nu.

clock 16:35 16 uur 35. Vier op een rij, alles te herdoen! Wie had dit durven voorspellen? Met vier frames op een rij knokt Brecel zich helemaal terug in de wedstrijd tegen een weifelende O'Sullivan, die verre van zijn beste niveau haalt. Brecel heeft bovendien nu ook het mentale voordeel. We gaan nu de mid-session interval in, met vijftien minuutjes pauze. Wordt het een opnieuw historische dag voor het Belgische snooker?



We gaan nu de mid-session interval in, met vijftien minuutjes pauze. Wordt het een opnieuw historische dag voor het Belgische snooker?

clock 16:32 16 uur 32. Brecel stoomt nu vlot door. We zijn op weg naar een 10-10. Wat een sessie voorlopig voor onze landgenoot! Is er een absolute stunt in de maak? . Brecel stoomt nu vlot door. We zijn op weg naar een 10-10. Wat een sessie voorlopig voor onze landgenoot! Is er een absolute stunt in de maak?

clock 16:28 16 uur 28. Het scorend vermogen van Brecel is er nog niet helemaal uitgekomen, maar het safety-spel van de Belg staat in deze sessie wel op punt. O'Sullivan krijgt weinig kansen en geeft er zelf veel te veel uit handen. Na een breakje van 19 kan Brecel zo opnieuw overnemen. . Het scorend vermogen van Brecel is er nog niet helemaal uitgekomen, maar het safety-spel van de Belg staat in deze sessie wel op punt. O'Sullivan krijgt weinig kansen en geeft er zelf veel te veel uit handen. Na een breakje van 19 kan Brecel zo opnieuw overnemen.

clock 16:20 16 uur 20. Brecel sluipt naar 10-9. Brecel bouwt zorgvuldig aan zijn break, maar moet iets te vaak corrigeren om zichzelf in de safe zone te spelen. Bij een misser op rood na een ietwat overhaaste keuze krijgt O'Sullivan nog een waterkans om het tij te keren, maar dat draait op niets uit. Zonder echt indrukwekkend te spelen wint Brecel drie frames op een rij. 10-9, alles lijkt te herdoen in deze partij, vooral omdat O'Sullivan voorlopig een belabberde indruk geeft.



Zonder echt indrukwekkend te spelen wint Brecel drie frames op een rij. 10-9, alles lijkt te herdoen in deze partij, vooral omdat O'Sullivan voorlopig een belabberde indruk geeft.

clock 16:16 16 uur 16. O'Sullivan blijft de missers opstapelen. Ook in het negentiende frame geeft hij de witte bal zomaar uit handen. Brecel is terug aan zet, en er liggen mogelijkheden op tafel. Staan de sterren gunstig voor onze landgenoot? . O'Sullivan blijft de missers opstapelen. Ook in het negentiende frame geeft hij de witte bal zomaar uit handen. Brecel is terug aan zet, en er liggen mogelijkheden op tafel. Staan de sterren gunstig voor onze landgenoot?

