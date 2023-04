LIVE WK snooker: Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan in balans na de eerste vier frames

clock 12:25 12 uur 25. We gaan na een korte onderbreking voort met frame 5. Luca Brecel opent de dans. . We gaan na een korte onderbreking voort met frame 5. Luca Brecel opent de dans.

12:10 De geweldige safety van O'Sullivan in frame 4:

12:10 12 uur 10.

12:07 12 uur 07. Brecel en O'Sullivan in balans. Ronnie O'Sullivan kuist de tafel op en maakt er zo 2-2. Het was een slordiger frame van beide kanten, waarin de Engelsman hard moest werken om langszij te komen. Zijn fenomenale safety was bepalend. Er volgt nu een korte pauze.

12:03 12 uur 03. Geweldige safety. Nog één rode bal en dan alle kleuren: dat is wat er nog op tafel ligt in het 4e frame. Het wordt nu een tactisch steekspelletje, waarbij O'Sullivan iets meer relaxed kan spelen met zijn voorsprong van 27 punten. The Rocket tovert een verbluffende safety uit zijn mouw, waarbij wit achter zwart komt te liggen. Brecel kan zich niet redden, we zijn op weg naar 2-2.



The Rocket tovert een verbluffende safety uit zijn mouw, waarbij wit achter zwart komt te liggen. Brecel kan zich niet redden, we zijn op weg naar 2-2.

12:00 12 uur . Brecel krijgt nog een kans. O'Sullivan leidt met 46-19 in frame 4 en er liggen nog 35 punten op tafel wanneer de Engelsman op safe speelt bij de laatste rode bal. Kan Brecel zich weer in het frame knokken?

11:58 11 uur 58. Het is het 1e frame waarin echt geknokt moet worden voor elke pot. O'Sullivan neemt geen risico's en speelt een safety. Brecel gaat voor een moeilijke optie, die mislukt. O'Sullivan in poleposition nu voor frame 4.



Brecel gaat voor een moeilijke optie, die mislukt. O'Sullivan in poleposition nu voor frame 4.

11:56 11 uur 56. O'Sullivan brengt zichzelf even in een lastig parket met een slechte positie op de blauwe bal. De Engelsman kan zichzelf nog redden met groen, maar ook de positie voor de volgende rode bal is niet optimaal en daar loopt het spaak. Brecel komt weer aan de tafel, maar ook hij mist op rood. O'Sullivan mag nu proberen om het frame binnen te halen.



Brecel komt weer aan de tafel, maar ook hij mist op rood. O'Sullivan mag nu proberen om het frame binnen te halen.

11:50 11 uur 50. O'Sullivan vindt een klein hoekje op een rode bal naar de middenpocket en heeft zo een goede positie op zwart en roze. Hij gaat voor zwart, die weer op zijn spot komt en zo kan zijn break nu écht van start gaan.

11:48 11 uur 48. End of break. Luca Brecel heeft de rode ballen prima open gespeeld, maar mist dan op zwart. De zwarte bal tikt een rode aan en zo is het aan O'Sullivan. De rode ballen liggen gespreid voor de Engelsman, maar zwart en roze schurken wel tegen de onderste band aan. O'Sullivan zal toch wat moeten werken om die twee kleuren weer op hun spot te krijgen.



De rode ballen liggen gespreid voor de Engelsman, maar zwart en roze schurken wel tegen de onderste band aan. O'Sullivan zal toch wat moeten werken om die twee kleuren weer op hun spot te krijgen.

11:47 11 uur 47.

11:46 11 uur 46. Ook in het 4e frame, het laatste voor de pauze, staat Luca Brecel weer aan de tafel. Hij pot een lange rode bal weg en heeft ook positie op roze. Een veelbelovend begin!

11:43 11 uur 43. Brecel leidt weer. Het vertrouwen spat ervanaf bij Brecel, die opnieuw op voorsprong komt met break van 68. "Die pot op geel was een van de shots van het toernooi", zwaait Ken Doherty met lof.

11:41 11 uur 41. Luca Brecel staat complexloos te spelen. Ken Doherty bij BBC.

11:39 11 uur 39. Fenomenale pot van Brecel. Ook O'Sullivan staat nog niet foutloos te acteren. De Engelsman mist ook op rood naar de middenpocket. Brecel is weer aan zet, maar heeft pech bij het openen van het pak rode ballen. Brecel heeft geen positie op zwart of roze, maar pakt uit met een verbluffende long pot op geel. De break gaat voort!



Brecel heeft geen positie op zwart of roze, maar pakt uit met een verbluffende long pot op geel. De break gaat voort!

11:35 11 uur 35. Frame 3. Luca Brecel is begonnen aan een break in frame 3, maar verliest de ideale positie op een rode bal naar de middenpocket. Het is aan O'Sullivan nu. "Dit kun je je tegen O'Sullivan niet permitteren", klinkt het bij de BBC.

11:34 11 uur 34. 1-1. O'Sullivan hangt de bordjes weer gelijk. Met 116-0 in frame 2 laat hij zien dat hij ook op de afspraak is, al zal hij - perfectionistisch als hij is - niet tevreden zijn dat hij de klus niet in één trek kon klaren.

11:31 11 uur 31. Bijna comeback. O'Sullivan probeert een snooker te leggen achter zwart, maar Brecel heeft een uitweg gevonden. Hij rolt de rode bal naar de middenpocket, net niet! Bijzonder jammer, want als die er was ingegaan, lagen de ballen uitstekend om het O'Sullivan nog lastig te maken dit frame. Nu is de Engelsman op weg naar 1-1.



Bijzonder jammer, want als die er was ingegaan, lagen de ballen uitstekend om het O'Sullivan nog lastig te maken dit frame. Nu is de Engelsman op weg naar 1-1.

11:30 11 uur 30. O'Sullivan leek op weg naar makkelijke framewinst, maar mist plots op zwart. Wat hij laat liggen, is niet eenvoudig. Brecel probeert het met een dubbel naar de middenpocket, zonder succes. Het is weer aan O'Sullivan, die een voorsprong heeft van 65 met nog 67 op de tafel.