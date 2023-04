LIVE WK snooker: Kan Luca Brecel de rug rechten tegen Ronnie O'Sullivan?

Ja, hoor: daar is de century! Een rode bal tegen de band lijkt nog even roet in het eten te strooien, maar Brecel lost het magistraal op. Wat moet dit frame hem een boost geven!

Brecel fronst even de wenkbrauwen wanneer de speaker het duel met O'Sullivan omschrijft als "de belangrijkste wedstrijd van Brecel zijn leven". Alles is relatief natuurlijk, al staat er toch heel wat op het spel hier. Maar misschien is het ook goed dat Brecel dat zelf lijkt te relativeren.

19 uur 45. Welke Luca Brecel krijgen we te zien? Over een kwartiertje maken Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan opnieuw hun opwachting in het Crucible Theatre in Sheffield. Het is de vraag welke versie van Brecel we vanavond te zien zullen krijgen, want in de ochtendsessie toonde onze landgenoot nog 2 gezichten. Brecel ging uitstekend van start, leek gefocust en niet onder de indruk van de omstandigheden. Hij leidde met 2-1, maar dan liep het plots minder lekker. O'Sullivan speelde zelf ook niet foutloos, maar sloeg wel toe op de beslissende momenten en deelde toch een flinke mentale tik uit aan Brecel door de laatste 5 frames van de ochtendsessie te winnen. De Engelsman heeft zo een voorsprong van 4 frames aan het begin van de avondsessie, het is afwachten hoe Brecel daar zo dadelijk mee zal omgaan. .