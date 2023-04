LIVE WK snooker: Brecel schiet prima uit de startblokken in avondsessie tegen O'Sullivan

Brecel ziet geen andere uitweg dan de witte bal vol vooruit te rammen: "hit and hope". Dat plannetje lijkt nog redelijk goed uit te pakken, want O'Sullivan laat vervolgens een rode bal naar de middenpocket liggen. De tafel ligt er wel moeilijk bij nu.

Ronnie O'Sullivan lijkt het goeie ritme weer te pakken te hebben en loopt in het 12e frame in geen tijd 44 punten uit, alvorens een safety te leggen. Kan Luca Brecel hier nog iets van maken? Aan zijn gelaatsuitdrukking te zien, ziet hij niet meteen een ideale oplossing.

Er volgt zo dadelijk nog één frame, dan is er een korte pauze. Een belangrijk frame voor Brecel, want als hij nog een frame kan winnen, trekt hij toch met een lekker gevoel naar de kleedkamer.

O'Sullivan pakt het frame. The Rocket had nog één probleem op te lossen met een rode bal die tegen de band lag, maar dat lost hij keurig op. Zo straft O'Sullivan Brecel genadeloos af voor een mindere positie die het einde van zijn break betekende.

Met een break van 35 knokt Brecel zich alvast weer in het frame. Het staat 39-30 in het voordeel van de Belg.

clock 20:39

20 uur 39. Ook frame 10 is voor Brecel. Een "scrappy frame" noemen de Engelsen dit, met slordigheden aan beide kanten, maar het is wel Luca Brecel die het afmaakt. Dit is de start waar de Belg op gehoopt had en bovendien lijkt O'Sullivan voorlopig niet helemaal op de afspraak. .