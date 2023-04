Openhartige Dante Vanzeir doet voor het eerst zijn verhaal: "Impact van woord verkeerd ingeschat"

Nu is Vanzeir terug in België om te bezinnen en te bekomen. Hieronder zijn eerste interview over het moment dat zijn American Dream voorgoed veranderde.

In de nacht van 9 november krijgt de eerste basisplaats van Dante Vanzeir bij zijn nieuwe club New York Red Bulls een onvoorziene wending.

Dante Vanzeir, na de bewuste wedstrijd heerste er veel onduidelijkheid. Volgens sommigen had je bijvoorbeeld het n-woord gebruikt. Klopt dat?

(zonder twijfelen) "Neen. Ik zal je vertellen hoe het precies gelopen is... De scheids fluit voor een fout, waarna ik een discussie aanga met hem. Nadien ben ik nog wat aan het grommelen tegen mezelf over de ref. Ik zei toen monkey , maar wel in de zin van clown, dommerik. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing nam."

Had je meteen door dat je een woord gebruikt dat in de VS een andere betekenis heeft dan bij ons?

"Totaal niet. Ik denk dat dat ook duidelijk blijkt uit de reactie die ik had op het veld. Ik werd meteen benaderd door een paar jongens van de tegenpartij, omdat ze het gevoel hadden dat ik het tegen hen uitgesproken had."

Voor de duidelijkheid: je hebt dat woord niet gebruikt tegen een speler die op de grond lag of in de buurt van jou stond?

"Neen. Ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn voor één van mijn tegenstanders. Ik was tegen mezelf aan het grommelen en heb de impact van dat woord verkeerd ingeschat. In onze taal wordt dat woord vaker gebruikt met een bedoeling die totaal niet racistisch is."

Het gebruik van dat woord is wel verkeerd.

De MLS strafte je met 6 weken schorsing, een boete en een hersteltraject.

"Ik aanvaard die straf volledig. In die periode kan ik alles verwerken, de nodige stappen zetten en vooral het vertrouwen naar mijn ploegmaats, de club en fans opnieuw opbouwen. Ik wil laten zien dat ik een goeie gast ben, dat ik in mijn hoofd en hart vrij ben van racisme."

Je ziet jezelf dus nog op het veld staan in de MLS?

"Zeker. Ik heb een fout gemaakt, maar hoop dat de fans mij kunnen vergeten en opnieuw verwelkomen op het veld. Want het is nog altijd mijn grootste passie. Ik wil nog mooie momenten beleven met de club en de fans."

"Lukaku is een voorbeeld voor veel spelers, ook voor mij toen ik jonger was. Om zo iets te horen van de leider van de nationale ploeg is dan ook frustrerend. Ik had heel graag gewild dat hij mij belde, dan konden we er een open gesprek over houden."

"Ik hoop dat zoiets nog kan bij de nationale ploeg, want ik sta er echt voor open. Het is jammer dat zijn oordeel uitlekte in de media - het heeft mij nog meer in de put geduwd. Ik denk dat we op zulke momenten duidelijker hadden kunnen zijn naar elkaar toe."