Drama voor Tadej Pogacar: Sloveen verlaat Luik-Bastenaken-Luik na zware val in afdaling

"Chute de Tadej Pogacar", meldde Radio Tour plots na 85 kilometer koers.



Op een weg vol putjes was de Deen Mikkel Honoré (EF) blijkbaar lek gereden, waarna hij ten val kwam.



Ook Pogacar, die meegesleurd werd in de val, zou net voor die valpartij lekgereden zijn.

Aanvankelijk bleef de voltallige ploeg van UAE Team Emirates wachten bij hun gehavende kopman.



Maar toen duidelijk werd dat het einde verhaal was voor Pogacar, kregen 3 ploegmakkers het sein om weer richting het peloton te rijden.

De 3 achtergebleven ploegmakkers bleven hondstrouw bij hun kopman, die uiteindelijk niet meer op zijn fiets sprong.



De ploegauto bracht Pogacar weg naar het ziekenhuis. Er is sprake van een polsblessure.



Het is in elk geval een grote domper voor La Doyenne, dat zich verlekkerde op een duel tussen Evenepoel en de tweevoudige Tour-winnaar.