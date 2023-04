Drama voor Tadej Pogacar in Luik: Sloveen breekt beentje in pols en moet onder het mes

"Chute de Tadej Pogacar", meldde Radio Tour plots na 85 kilometer koers.



Op een weg vol putjes was de Deen Mikkel Honoré (EF) lek gereden, waarna hij ten val kwam. Ook Pogacar, die meegesleurd werd in de val, kreeg net voor die valpartij af te rekenen met een lekke band.

Aanvankelijk bleef de voltallige ploeg van UAE Team Emirates wachten bij hun gehavende kopman. Maar toen duidelijk werd dat het einde verhaal was voor Pogacar, kregen 3 ploegmakkers het sein om weer richting het peloton te rijden.

De 3 achtergebleven ploegmakkers bleven hondstrouw bij hun kopman, die uiteindelijk niet meer op zijn fiets sprong.



De ploegauto bracht Pogacar weg naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij een zwaar verdict te horen.



"Tadej heeft breukjes opgelopen in zijn linkerhand en pols. Het breukje in zijn scaphoïde vereist een operatie en hij gaat zondag nog onder het mes in het ziekenhuis van Genk", meldt de ploeg.

Een zware klap voor Pogacar, die door die blessures ook zijn voorbereiding op de Tour al voor een deel verstoord ziet.