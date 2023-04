Tia Hellebaut krijgt zitje in Raad van Bestuur van Europese atletiekfederatie

"Eerst leren, daarna zien we wel", zei Tia Hellebaut over haar ambities als bestuurder. De olympische kampioene hoogspringen van 2008 was een van de 25 kandidaten die op het congres van European Athletics dong naar een zitje in de Raad van Bestuur.



Met succes, want Hellebaut verzamelde genoeg stemmen om samen met 12 anderen - niet allemaal ex-atleten - te mogen zetelen. Ze haalde haar zetel binnen met 36 stemmen, goed voor de 5e plaats bij de verkiezing (na 4 andere vrouwen). Ze krijgt een mandaat voor 4 jaar.



De Bulgaar Dobromir Karamarinov werd herverkozen tot voorzitter van de Europese atletiekfederatie. Hij is sinds maart 2020 (interim-)voorzitter, na de gezondheidsproblemen van zijn voorganger Svein Arne Hansen, die enkele maanden later ook effectief overleed.